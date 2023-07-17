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NBA／太陽1號位幾乎清空 傳比爾新賽季將擔任控衛

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
比爾新賽季可能要轉換球場新角色。 美聯社
比爾新賽季可能要轉換球場新角色。 美聯社

積極填補陣容的太陽，今天又出手了3筆買賣，除了從魔術和馬刺拿回一些二輪選秀權外，還簽下7呎2吋的長人小寶兒（Bol Bol），組成一套「長臂鋒線陣」。最主要的一項則是出清了進入最後一年合約的替補後衛佩恩（Cameron Payne），藉此省下不少豪華稅支出。

不過就在佩恩離開後，太陽目前控衛僅剩先前交易得到的古德溫（Jordan Goodwin），就在球員名單已經滿額情況下，看起來太陽將會以一個無正牌控衛的形式開啟新賽季的征途，和過往幾年可說是大相逕庭。

考量到杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）、布克（Devin Booker）三巨頭皆有帶球能力，生涯場均助攻也都有5次左右的水準，讓三人輪番組織、發動攻勢，甚至像老將葛登（Eric Gordon）也能代打，這或許也是平衡球權的一種策略。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）就在報導中透露，比爾預計會以先發控衛之姿進入到太陽的季前訓練營；古德溫則是擔任主要替補。

值得注意的是，太陽在2021年闖進總冠軍賽的陣容中，如今只剩下布克和艾頓（Deandre Ayton）兩人，其餘都已經離開鳳凰城。加上老闆跟主帥也換上新面孔，太陽已經呈現完全不同於以往的面貌。

目前太陽預定的先發陣容分別是杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）、布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）、奧柯吉（Josh Okogie）。

替補陣容則有葛登（Eric Gordon）、小寶兒（Bol Bol）、李（Damion Lee）、尤班克斯（Drew Eubanks）、梅圖（Chimezie Metu）、渡邊雄太（Yuta Watanabe）、貝茲‧裘普（Keita Bates-Diop）、溫萊特（Ish Wainright）、古德溫（Jordan Goodwin）、二輪新秀卡瑪拉（Toumani Camara）。

太陽團隊總薪資將近1.9億美元，不過近期他們利用交易獲得了6個二輪籤，加上送走佩恩所得到價值650萬美元交易特例，可能後續還會有補強動作。

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