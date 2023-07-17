快訊

不是信義區！台北有錢人住哪 「這里」平均所得296萬第一名

嘉義市廟會爆炸釀28傷！現場有火藥反應 疑煙火落焰肇禍

鴻海挖角！南市三線一星高階警官提前退休 轉任鴻準處長薪水翻倍

NBA／高球名人賽摘冠創紀錄 柯瑞：輸給湖人讓我有時間練習

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞拿下本次高球名人賽的冠軍，在確定獲勝一刻興奮地脫帽怒吼。 法新社
柯瑞拿下本次高球名人賽的冠軍，在確定獲勝一刻興奮地脫帽怒吼。 法新社

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）不只場上三分球神準，就連高爾夫球也在他的射程內！繼昨天上演賽會歷史首見的一桿進洞，從開賽就打出優異成績的他今天逆轉摘冠，成為2000年以來第一位奪冠的現役運動員。而賽後受訪時柯瑞被問及為何打這麼好，他則回覆是因為季後賽輸給湖人。

本屆的美國世紀冠軍賽高球名人賽有不少NBA退役及現役球員參加，像是公牛後衛拉文（Zach LaVine）、「雷槍」艾倫（Ray Allen）、知名球評巴克利（Charles Barkley）等人。而柯瑞甚至帶著一家人來參賽，包括老柯瑞（Dell Curry）及小柯瑞（Seth Curry）。

在星光熠熠的參賽名單中，知名的高爾夫球愛好者柯瑞表現無疑是最突出的一位，不僅在比賽首日就穩定保持領先，在比賽中更有「No-look shot」及一桿進洞的經典場面，讓高爾夫球場上增添了一絲秀味。

而今天他更是在最後一桿上演逆轉秀，在落後3分的情況下抓下「老鷹」拿下6分，順利超前網球好手費希（Mardy Fish），曾兩度拿下第四名的他終於嘗到高爾夫球冠軍滋味。在推桿完成「絕殺」後，柯瑞也興奮地拋起球帽，衝向場邊慶祝勝利。

賽後柯瑞接受訪問時，記者詢問他過去幾個月做了哪些努力，使得在場上得以發揮良好，而柯瑞則打趣表示：「在季後賽輸給了湖人隊，讓我能夠更早開始準備名人賽。」柯瑞也是繼2000年的NFL球員德格列科（Al Del Greco）後，相隔23年再次有現役球員能在這項賽事奪冠。

Stephen Curry

相關新聞

NBA／太陽1號位幾乎清空 傳比爾新賽季將擔任控衛

積極填補陣容的太陽，今天又出手了3筆買賣，除了從魔術和馬刺拿回一些二輪選秀權外，還簽下7呎2吋的長人小寶兒（Bol Bol），組成一套「長臂鋒線陣」。最主要的一項則是出清了進入最後一年合約的替補後衛佩

NBA／高球名人賽摘冠創紀錄 柯瑞：輸給湖人讓我有時間練習

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）不只場上三分球神準，就連高爾夫球也在他的射程內！繼昨天上演賽會歷史首見的一桿進洞，從開賽就打出優異成績的他今天逆轉摘冠，成為2000年以來第一位奪冠的現役運動

NBA／放棄回熱火轉投湖人 文森：他們給的實在太多了

以落選秀身分在季後賽打出身價的文森（Gabe Vincent）在自由市場開市首日就宣告以3年3300萬美元的合約轉投湖人，新賽季將與羅素（D'Angelo Russell）競爭球隊的先發控衛。近日文森

NBA／「頭號勇黑」罕見稱讚柯瑞 柏金斯：勇士1%機率進決賽

勇士今夏交易來資深控衛保羅（Chris Paul），勇士球員及教練都稱讚保羅能幫助球隊。不過《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）依舊看衰勇士，直言他們下季只有1%機率能打進總冠軍

NBA／駁斥「教練殺手」罵名 楊恩：盼史奈德成為我的柯爾

老鷹一哥楊恩（Trae Young）無疑是2018年選秀梯次最成功的球員之一，曾經入選過明星賽、年度隊伍，也曾率隊打入過分區決賽。然而，短短五年的職業生涯就與三位教練共事過，也讓楊恩被冠上了「教練殺手

NBA／太陽出手3筆買賣！佩恩交易至馬刺、底薪簽小寶兒

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，太陽和馬刺達成一筆交易，送走了替補後衛佩恩（Cameron Payne），加上一個二輪籤和部分現金，從馬刺換來一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦