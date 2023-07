NBA／放棄回熱火轉投湖人 文森：他們給的實在太多了

以落選秀身分在季後賽打出身價的文森(Gabe Vincent)在自由市場開市首日就宣告以3年3300萬美元的合約轉投湖人,新賽季將與羅素(D'Angelo Russell)競爭球隊的先發控衛。近日文森受訪時除了對回到家鄉表示興奮,也談及自己在自由市場一開市就決定下家的原因,而他則坦言是經濟上的考量。

「我認為這並不容易」,文森提到熱火給了當時選秀落選的他進入NBA的機會,在邁阿密有很棒的經歷,「我很願意也想要回去,這不是秘密,這是我對球隊熱愛的回報。」

然而,即便文森想要繼續留在邁阿密,但他也坦言,湖人的報價相較於熱火確實也更為優渥。湖人從自由市場開市就很積極聯絡文森,包括總管佩林卡(Rob Pelinka)及主帥漢姆(Darvin Ham)都加入遊說行列,並且提出了一份極具吸引力的報價,最終文森做了對自己及家人最好的決定。

「歸根究柢,商業因素始終要納入考量」,文森說,「我在其他球隊能拿到比待熱火還要多的錢,金錢在決定過程扮演重要角色。」

文森在生涯前3年一共累積拿到約353萬美元的薪資,如今直接晉升千萬年薪等級,也稱得上是苦盡甘來。

