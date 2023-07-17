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NBA／放棄回熱火轉投湖人 文森：他們給的實在太多了

聯合新聞網／ 綜合報導
文森季後賽的好表現讓他在自由市場收到湖人的三年合約。 法新社
文森季後賽的好表現讓他在自由市場收到湖人的三年合約。 法新社

以落選秀身分在季後賽打出身價的文森（Gabe Vincent）在自由市場開市首日就宣告以3年3300萬美元的合約轉投湖人，新賽季將與羅素（D'Angelo Russell）競爭球隊的先發控衛。近日文森受訪時除了對回到家鄉表示興奮，也談及自己在自由市場一開市就決定下家的原因，而他則坦言是經濟上的考量。

「我認為這並不容易」，文森提到熱火給了當時選秀落選的他進入NBA的機會，在邁阿密有很棒的經歷，「我很願意也想要回去，這不是秘密，這是我對球隊熱愛的回報。」

然而，即便文森想要繼續留在邁阿密，但他也坦言，湖人的報價相較於熱火確實也更為優渥。湖人從自由市場開市就很積極聯絡文森，包括總管佩林卡（Rob Pelinka）及主帥漢姆（Darvin Ham）都加入遊說行列，並且提出了一份極具吸引力的報價，最終文森做了對自己及家人最好的決定。

「歸根究柢，商業因素始終要納入考量」，文森說，「我在其他球隊能拿到比待熱火還要多的錢，金錢在決定過程扮演重要角色。」

文森在生涯前3年一共累積拿到約353萬美元的薪資，如今直接晉升千萬年薪等級，也稱得上是苦盡甘來。

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