NBA／「頭號勇黑」罕見稱讚柯瑞 柏金斯：勇士1%機率進決賽

勇士今夏交易來資深控衛保羅（Chris Paul），勇士球員及教練都稱讚保羅能幫助球隊。不過《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）依舊看衰勇士，直言他們下季只有1%機率能打進總冠軍賽。

2019年勇士挑戰三連霸失利，加上球星杜蘭特（Kevin Durant）離隊，不少專家認為勇士的時代已結束，不過他們去年在不被看好的情況下，奪下8年內第4冠，柯瑞（Stephen Curry）更拿下生涯首座FMVP，粉碎外界質疑聲浪。

勇士今年在季後賽第二輪就打包出局，休賽季做出重大決定，將培養4年的波爾（Jordan Poole）送走，換回12屆全明星保羅。《ESPN》球評柏金斯仍不看好勇士，但罕見稱讚柯瑞，「請記住我的話，我覺得勇士有1%機率打進總冠軍賽，不是因為保羅，而是柯瑞。」

「有他在的球隊和系列賽，會發生什麼？他會有歷史級的表現，因此雖然我想給他們0%，不過柯瑞有他統治比賽的方式，我會給他們1%」柏金斯說。

柯瑞2021年和勇士簽下4年2.15億美元合約後，柏金斯曾公開表示柯瑞不會再拿到任何一座冠軍，結果隔年就慘遭打臉，柯瑞也在奪冠記者會回擊，面對鏡頭比「0」的手勢嘲諷柏金斯。