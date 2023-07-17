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NBA／太陽出手3筆買賣！佩恩交易至馬刺、底薪簽小寶兒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
佩恩最終還是離開了鳳凰城。 法新社
佩恩最終還是離開了鳳凰城。 法新社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，太陽和馬刺達成一筆交易，送走了替補後衛佩恩（Cameron Payne），加上一個二輪籤和部分現金，從馬刺換來一個二輪選秀權。

太陽交易的目的顯然是清理合約還剩一年的佩恩，並增加一些後續運作空間；薪資專家馬克斯（Bobby Marks）透露，太陽透過這筆交易將可以拿到一個價值650萬美元的交易特例。

除了和馬刺交易外，太陽還和魔術達成協議，送出2026年的首輪互換權利，從魔術手上拿到3個二輪選秀權。而這3個二輪籤分別是2024年來自金塊隊，2026年活塞隊、魔術隊和公鹿隊中最低順位的二輪籤，以及2028年來自塞爾蒂克隊（46到60順位）。

小寶兒確定底薪加盟太陽。 美聯社
小寶兒確定底薪加盟太陽。 美聯社

此外，太陽也如先前報導一樣，確定用底薪簽下上季效力於魔術的小寶兒（Bol Bol）；據了解，雙方會簽下一年的全額保障底薪合約。

佩恩在2023-24年賽季的薪資為650萬美元，合約將在2024年夏天到期。消息指出，在進行交易之前，太陽需要繳納高達7950萬美元的豪華稅；而在交易之後並且簽下小寶兒，豪華稅也降至5310萬美元，足足減少了2640萬美元。

太陽透過近期的交易，一共獲得了6個二輪選秀權。

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