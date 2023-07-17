NBA／席亞康持續陷交易流言 傳暴龍耐心聆聽各方報價
儘管口口聲聲表達願意續留暴龍，但邁入合約最後一年的席亞康（Pascal Siakam）依然免不了頻頻陷入交易流言之中。
據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的報導指出，魔術近期曾和暴龍商討過席亞康的交易可能性，不過目前沒有實質性的發展；此外，老鷹和溜馬也傳出都對席亞康感興趣。暴龍本身則是持續評估席亞康的交易價值，聽取各方可能的報價。
《Bleacher Report》知名記者海恩斯（Chris Haynes）曾提到，席亞康仍渴望繼續留在暴龍，而且即便出現交易，他也不會和試圖交易他的球隊達成續約。
而另一位知名記者史坦（Marc Stein）則認為，席亞康在交易市場的熱度正逐漸加溫，或許會在里拉德（Damian Lillard）或哈登（James Harden）的交易發生之前就被送走。
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