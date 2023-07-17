NBA／傳獨行俠不願提供首輪籤 艾頓交易談判已觸礁
知名記者史坦（Marc Stein）在報導中揭露獨行俠先前追逐太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）的相關內容，在不願提供首輪選秀權的情況下，談判也是無疾而終。
史坦表示，2027年首輪選秀權和格林（Josh Green）是獨行俠最理想交易籌碼中的其中兩項；除非是能夠確實獲得提升陣容層級的球員，獨行俠才會將這兩個籌碼擺上談判桌。
先前報導指出，獨行俠願意提供小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、荷姆斯（Richaun Holmes）、麥基（JaVale McGee）等籌碼去交易艾頓。不過太陽並不想收下麥基。
不過另一位知名記者海恩斯（Chris Haynes）則是提到，太陽已經計畫繼續留下艾頓，連同杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）、布克（Devin Booker）三巨頭一起征戰。
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