NBA／傳清空社群相關內容 波爾完全斬斷勇士時期回憶

歷經過去一年包括出拳風波、內部紛爭、季後賽低迷表現的風風雨雨，勇士最終決定正式處理波爾（Jordan Poole）的去留問題，將他交易到華盛頓。

對於波爾來說，遠離灣區之後或許也是重獲新生的開始，至少在百廢待舉的巫師陣中，波爾和完成續約的庫茲瑪（Kyle Kuzma）勢必成為不動的雙槍搭檔。

有眼尖球迷發現，波爾為了揮別過往，已經完全清空他在IG社群上所有勇士時期的內容，在這之前他也是取消關注格林（Draymond Green）。

在發生出拳風波後，勇士處分了格林，同時也和波爾簽下4年1.23億美元的合約，顯然就是為了安撫。然而整個賽季下來，橫亙在內部之中的複雜情緒，促使勇士只能做出取捨。

消息人士指出，儘管被交易後波爾難免會有震驚的感覺，但如今波爾已經逐漸穩定情緒，轉而向前看，不再陷於過往之中。