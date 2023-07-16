NBA／傳暴龍對赫洛感興趣 願加入熱火拓荒者交易談判

在里拉德（Damian Lillard）宣告非熱火不去的情況下，拓荒者與熱火之間的交易談判也成了外界關注的焦點。不過礙於熱火所能提供的籌碼不見得可以滿足對方，加上拓荒者本身也傾向耐心凝聽各種交易版本，以至於現有情況呈現停滯不前的狀態。

熱火能夠提出最好的籌碼自然就是前最佳第六人赫洛（Tyler Herro）。有消息指出，暴龍展現出對於赫洛的興趣，傳出希望可以加入熱火與拓荒者的交易談判之中。除了暴龍外，包括籃網、爵士也都傳出牽涉到里拉德的交易案中。

《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）透露，暴龍在今年夏天走了主控范弗利特（Fred VanVleet），隨後以兩年2600萬美元的合約簽下了施羅德（Dennis Schroder）；不過暴龍仍考慮繼續從自由市場上找一名控衛。