NBA／讚國王未來無限光明 巴克利籲：值得更多全國轉播

國王隊雖然在季後賽首輪遭到去年冠軍勇士「下剋上」淘汰，但仍無損打出成功賽季的事實，隨著年輕球員邁入成熟期，新賽季的進步也受到外界期待。而退役球星巴克利（Charles Barkley）就十分看好國王的崛起並非曇花一現，也呼籲NBA應該給國王更多全國轉播的機會。

國王毫無異議是上個賽季最驚奇的球隊，從上個賽季的30勝一口氣進步到48勝，一舉竄上西區第三。相隔16年重返季後賽，陣中雙星沙波尼斯（Domantas Sabonis）及福克斯（De'Aaron Fox）也攜手獲得明星賽及年度第三隊的肯定。

雖然國王止步於首輪，沒辦法在睽違許久的季後賽走得更長遠，但能與季後賽老牌強權勇士打到第七戰，也顯示了這支年輕球隊的韌性。

巴克利近期參與美國世紀冠軍高球名人賽時，就表示對國王未來感到樂觀。「他們有一些年輕的球員」，巴克利說，「布朗（Mike Brown）是一名出色的教練，國王理應能拿下對勇士的系列賽，但這是一次很棒的學習經驗，他們有個很光明的未來。」

除此之外，巴克利也期待福克斯在新賽季能更上一層樓。「當你獲得成功，隨之而來的就是更多期待」，巴克利說，「國王下個賽季必須表現更好，因為期待會變得更高；他們已經進入球迷們的視野，獲得關注後，現在開始要用實力證明真正的能耐。」

最後，巴克利也呼籲轉播單位在新賽季應該給國王隊更多全國轉播的機會。去年國王的全國轉播場次僅有5場，前年也只有6場，排名在聯盟20名之後。