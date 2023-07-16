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NBA／傳獨行俠有意爭取烏布瑞 考慮引進波格丹諾維奇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
烏布瑞至今仍未找到新東家。 路透社
烏布瑞至今仍未找到新東家。 路透社

根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的報導，有多方消息來源透露，獨行俠目前對於自由市場上多位前鋒人選感興趣，其中包括上季效力黃蜂的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、以及上季打過公牛的瓊斯（Derrick Jones Jr.）。

烏布瑞上季一共出賽48場，平均得到20.3分5.2籃板，不過在成為自由球員之後，烏布瑞卻是乏人問津，至今仍未找到新東家；瓊斯今夏沒有執行價值336萬美元的球員選項，而是選擇投入自由市場。

有消息指出，獨行俠可能會在訓練營開始之前交易或是裁掉老將麥基（JaVale McGee），同時也傳出考慮重新和活塞洽談射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）的交易可能性。

先前獨行俠和活塞針對交易的框架是，獨行俠送出麥基和小哈德威（Tim Hardaway Jr.），從活塞拿到波格丹諾維奇和海耶斯（Killian Hayes）

另一方面，斯卡托也透露，小柯瑞（Seth Curry）是以兩年800萬美元的價碼加盟獨行俠，其中第2年合約是未受保障。

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