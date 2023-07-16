NBA／快艇仍試圖追逐哈登 無暇顧及喬治提前續約問題
先前報導指出，快艇球星喬治（Paul George）在今年9月1日之後將有資格提前和快艇商討續約協議，最多可以簽下4年，總金額達2.2億美元。但眼前快艇顯然還沒有打算處理這件事情。目前雙方對於提前續約沒有任何實質性的對談。
近期，知名記者史坦（Marc Stein）透露，快艇現階段仍在追逐提出賣我的哈登（James Harden），這讓快艇也無暇顧及處理喬治的合約，基本上是先擱置一旁。
先前《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）曾表示，快艇在爭取哈登所提出的報價中，沒有包括曼恩（Terance Mann）、選秀權，甚至是鮑威爾（Norman Powell）另一位記者希德利（Evan Sidery）則說，快艇只想出合約即將到期的球員來換取哈登，這和76人想要的籌碼有極大落差。
How would you rate this big 3 if the Clippers were to land James Harden? 🤔 pic.twitter.com/2A0AgCK5lX— theScore (@theScore) July 14, 2023
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