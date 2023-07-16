NBA／轉戰高球場依然神準！柯瑞名人賽一桿進洞登全美熱搜

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）就連在高爾夫球場都能「Logo shot」！今天柯瑞在名人高爾夫錦標賽中打出一桿進洞，是比賽史上首次，而他在得知後也興奮地跑遍全場，慶祝方式如同在球場上投出絕殺，也讓球迷們紛紛讚嘆柯瑞果然是「NBA史上最佳射手」。

STEPH CURRY HOLE-IN-ONE 🤯🔥



(via @NBCSports)

pic.twitter.com/fz7KPg5gM3 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年7月15日

柯瑞對高爾夫球的熱衷程度早已眾人皆知，甚至曾以高爾夫球選手的斜槓身分登上知名高球電玩《PGA TOUR 2K23》。柯瑞不僅是知名的高爾夫球愛好者，也曾登上職業賽事，更能夠與職業選手打得平分秋色，在草地上的發揮可說是一點都不遜色給傑出的球場表現。

柯瑞過去兩度拿下美國世紀冠軍賽高球名人賽的第四名，而他在本次賽前也表示目標放眼奪冠，對冠軍的重視程度可不比NBA總冠軍低。在近期的賽事中，柯瑞首回合就打出27分高分取得領先，在比賽中曾上演「No-look shot」，揮桿後在球進洞前就轉身面對觀眾慶祝，展現十足神射手風采。

Steph Curry drains this putt from WAY downtown while looking away 🔥



(via @NBCSports)pic.twitter.com/WC7cLTGVXg — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年7月14日

而柯瑞在第七洞152碼更上演一桿進洞，是賽會史上首位。精湛且「精準」的賽場表現也驚豔不少球迷，紛紛在留言讚柯瑞「無所不能」、「射程還在不斷進化」、「這個人從來不會失準」、「來自兩百碼外的三分球！」

一桿進洞的影片讓柯瑞迅速登上全美熱搜，就連詹姆斯都忍不住在推特轉貼讚嘆。