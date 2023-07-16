NBA／布朗暫停續約談判 傳可能簽史上首張破3億美元合約

根據《波士頓環球報》記者默斯巴契（Adam Himmelsbach）的報導，傳出可能和塞爾蒂克簽下超級大約的布朗（Jaylen Brown），如今和球團之間的談判卻處於停滯狀態。

消息指出，談判之所以停滯主要原因在於布朗近日將前往海外參與一項活動，因此將等到他重新回到波士頓，雙方才會繼續會面商討。消息人士亦透露，布朗這項行程早已經安排好，和續約談判的進度無關。

默斯巴契也表示，目前布朗和塞爾蒂克之間並不急於要馬上談妥續約條件，因為距離10月份提前續約的截止日還有很長一段時間。

據先前報導，布朗有資格和綠衫軍簽下5年達2.95億美元的超級合約；知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）認為，布朗的合約總金額將達到3.04億美元，最後一年年薪高達7000萬美元。若雙方達成共識，布朗將創下NBA史上最大合約紀錄

「在合約談判中有很多細項需要討論，包括交易保證金、球員選項、支付日期方式等，還有總金額以外的很多相關事宜。雙方將會持續談判，來達成合約共識。」沃納羅斯基說。

總裁史蒂文斯（Brad Stevens）表示，球隊希望布朗能夠長期留在這裡，對於雙方就續約談判一事感到樂觀。