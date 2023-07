NBA／新賽季穿回23號戰袍 詹姆斯換球衣背號原因曝光

根據報導,詹姆斯(LeBron James)將會在下個賽季重新穿回23號球衣,最主要原因是聯盟已經退休了已逝傳奇巨星羅素(Bill Russell)的6號球衣,詹姆斯也成為最後一批身穿6號球衣的球員。上個賽季他並未直接更換背號,而是繼續穿上6號戰袍,以紀念這位偉大前輩。

It's official. 23 is back. pic.twitter.com/hEqb5rQANk

湖人官方網站正式發文公告:「23號回來了!」。至於詹姆斯的經紀人經紀人保羅(Rich Paul)也透露,詹姆斯會這樣做就為了向羅素致敬,也是對他的尊重。

詹姆斯上一次更換球衣號碼是在2021年夏天,當時湖人在季後賽首輪6戰遭太陽淘汰,詹姆斯將自己的23號球衣簽名後送給了布克(Devin Booker),之後便宣布改穿6號。

Devin Booker will no longer have the last game-worn LeBron James #23 jersey 😅



Booker got the last LeBron #23 jersey in June 2021: https://t.co/CDeEVZSDTv pic.twitter.com/gsetMXsg98