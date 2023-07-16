聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／新賽季穿回23號戰袍 詹姆斯換球衣背號原因曝光
根據報導，詹姆斯（LeBron James）將會在下個賽季重新穿回23號球衣，最主要原因是聯盟已經退休了已逝傳奇巨星羅素（Bill Russell）的6號球衣，詹姆斯也成為最後一批身穿6號球衣的球員。上個賽季他並未直接更換背號，而是繼續穿上6號戰袍，以紀念這位偉大前輩。
It's official. 23 is back. pic.twitter.com/hEqb5rQANk— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 16, 2023
湖人官方網站正式發文公告：「23號回來了！」。至於詹姆斯的經紀人經紀人保羅（Rich Paul）也透露，詹姆斯會這樣做就為了向羅素致敬，也是對他的尊重。
詹姆斯上一次更換球衣號碼是在2021年夏天，當時湖人在季後賽首輪6戰遭太陽淘汰，詹姆斯將自己的23號球衣簽名後送給了布克（Devin Booker），之後便宣布改穿6號。
Devin Booker will no longer have the last game-worn LeBron James #23 jersey 😅— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 16, 2023
Booker got the last LeBron #23 jersey in June 2021: https://t.co/CDeEVZSDTv pic.twitter.com/gsetMXsg98
詹姆斯生涯總共更換過4次背號，初入聯盟他就是穿上23號球衣，決定加盟熱火後，改成6號球衣；之後他回歸騎士以及轉戰湖人期間又重新穿上23號球衣；當時為了把號碼讓給戴維斯，詹姆斯準備換穿紫金6號戰袍，不過由於已經開始銷售，所以延遲了一年時間。
How I go from 6 to 23 like I'm LeBron? pic.twitter.com/jsn8akIlyD— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 16, 2023
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言