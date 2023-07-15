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NBA／稱去年榜眼勝過溫班亞瑪 柏金斯：霍姆葛倫才是最佳新秀

聯合新聞網／ 綜合報導
霍姆葛倫宰制了夏聯。 法新社
霍姆葛倫宰制了夏聯。 法新社

無論是國外預測網站或是外界評價，本屆選秀狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都是新人王最熱門人選，但球評柏金斯（Kendrick Perkins）在看完夏季聯賽的後卻獨排眾議，認為去年的雷霆隊榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren），才是他心目中最佳新秀第一人選。

身高達216公分的霍姆葛倫，型態與溫班亞瑪類似，都具備瘦高體型、防守覆蓋範圍廣大。上屆選秀會以榜眼之姿被雷霆選入，在夏季聯賽首秀就讓人驚艷，繳出23分、7籃板、4助攻、6火鍋的全能數據，可惜隨後在西雅圖業餘聯賽「CrawsOver，時由於場地因素不慎受傷，診斷後是右腳蹠跗關節傷勢，新秀賽季全部報銷。

霍姆葛倫養傷一年後，不僅掛上6公斤的肌肉，在生涯第二次夏季聯賽中復出，依然繳出宰制級成績，就像沒受過傷一樣，出賽兩場分別繳出16分、10籃板、3助攻、2火鍋；25分、9籃板、2助攻、5火鍋，他自己也說「腳的感覺很棒，就像受傷從未發生過。」

看到這位雷霆新希望的表現，也讓球評柏金斯在節目上直言霍姆葛倫會比下本屆選秀狀元溫班亞瑪成為新人王：「他就是我心中的年度最佳新秀，你有看到他在夏季聯賽展現的能力嗎？他打擋拆能切入、能去外線投籃，還能用運球甩掉你，不僅可以在籃下終結，也是位菁英控球者。」

值得一提的是在柏金斯的新人王排行榜裡，溫班亞瑪不僅輸給霍姆葛倫，還落後活塞新星湯普森（Ausar Thompson）僅屈居第三。

雷霆 溫班亞瑪

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