NBA／皮爾斯稱里拉德去熱火將「止步首輪」網友怒：腦子有洞

作為「組團」前輩之一,名人堂球星皮爾斯(Paul Pierce)相當不看好里拉德(Damian Lillard)前往南灘,直言擁有他的熱火最多只會打到季後賽第一輪,這偏激預測讓他被球迷群起圍攻。

若拓荒者最後真如里拉德所願前往熱火,他將和巴特勒(Jimmy Butler)、阿德巴約(Bam Adebayo)組成恐怖的明星後衛、前鋒、中鋒三巨頭組合,外界普遍認為,這是一組能衝擊總冠軍的陣容。

但皮爾斯在節目上表示,熱火勢必得犧牲不少主力才能換來里拉德,這會讓整體戰力不增反減,「你把他們三個放一隊,熱火過不了首輪。你必須明白,他們能闖進總冠軍,很大一部分是因為陣容深度,你有東區冠軍賽場均20分的馬丁(Caleb Martin)還有羅賓森(Duncan Robinson),你交易來里拉德,他們就得走。」

Paul Pierce on Damian Lillard potentially joining the Heat: "They won't make it out of the first round."

Me and Tracy McGrady: 👀

Let's just say a lively discussion ensued ⬇️ pic.twitter.com/oM7gESwZsD — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) July 13, 2023

然而,外國鄉民相當不滿「止步首輪」的預測,在推特對皮爾斯狂轟猛炸,「我一開始以為他單純是熱火黑粉,現在發現他就是個瘋子」、「皮爾斯需要去勒戒,不是因為藥物濫用,而是他的腦子有洞。」、「不敢相信皮爾斯在2023還能接近麥克風。」

This guys is delusional 🤦🏻‍♂️. At first I thought he was just a Heat Hater, now I see he’s flat out crazy! https://t.co/iYXNgpqAus — Aramis Montenegro III (@Silent_Aramis) July 14, 2023

Paul Pierce needs to go to rehab. Not even for substance abuse, just for how his mind works. https://t.co/Qye6QuUSOz — Haaaan Solo. (@TGCBinx) July 14, 2023

In 2023 why are we still letting Paul Pierce anywhere near a microphone?? https://t.co/cXaIfhwQzU — Waymon Tinsdale III (@X_TheAmbitious1) July 14, 2023

事實上皮爾斯仍有可能成為「先知」,畢竟過去犧牲綠葉,換來衛斯特布魯克(Russell Westbrook )的湖人,就是只相信名氣不信深度的最佳失敗案例,