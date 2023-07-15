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NBA／皮爾斯稱里拉德去熱火將「止步首輪」網友怒：腦子有洞

聯合新聞網／ 綜合報導
皮爾斯不看好里拉德加入熱火。 路透
皮爾斯不看好里拉德加入熱火。 路透

作為「組團」前輩之一，名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce）相當不看好里拉德（Damian Lillard）前往南灘，直言擁有他的熱火最多只會打到季後賽第一輪，這偏激預測讓他被球迷群起圍攻。

拓荒者最後真如里拉德所願前往熱火，他將和巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）組成恐怖的明星後衛、前鋒、中鋒三巨頭組合，外界普遍認為，這是一組能衝擊總冠軍的陣容。

但皮爾斯在節目上表示，熱火勢必得犧牲不少主力才能換來里拉德，這會讓整體戰力不增反減，「你把他們三個放一隊，熱火過不了首輪。你必須明白，他們能闖進總冠軍，很大一部分是因為陣容深度，你有東區冠軍賽場均20分的馬丁（Caleb Martin）還有羅賓森（Duncan Robinson），你交易來里拉德，他們就得走。」

然而，外國鄉民相當不滿「止步首輪」的預測，在推特對皮爾斯狂轟猛炸，「我一開始以為他單純是熱火黑粉，現在發現他就是個瘋子」、「皮爾斯需要去勒戒，不是因為藥物濫用，而是他的腦子有洞。」、「不敢相信皮爾斯在2023還能接近麥克風。」

事實上皮爾斯仍有可能成為「先知」，畢竟過去犧牲綠葉，換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook ）的湖人，就是只相信名氣不信深度的最佳失敗案例，

拓荒者 熱火 里拉德 皮爾斯

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