NBA／葛登底薪投靠太陽就是要贏 證實是老闆親自招募

交易來比爾（Bradley Beal）後，薪資爆炸的太陽僅能透過底薪補強，在這限制下，由老闆伊許比亞（Mat Ishbia）親自招募的老將葛登（Eric Gordon），就成為球隊最重要的爭冠拼圖，他也承認就是受到三巨頭吸引才決定底薪投靠，「來這裡就是要贏」。

伊許比亞（Mat Ishbia）接下球隊後存在感相當強，杜蘭特（Kevin Durant）、比爾交易案都有他的身影，葛登也是在他的遊說下，才以低於身價的底薪加入太陽。據《Arizona Sports》報導，葛登直言：「太陽老闆伊許比亞絕對有參與球隊，跟其他管理層比，我最常跟他溝通。」

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Eric Gordon is a Phoenix Sun! pic.twitter.com/nvkrF7tXbh — Phoenix Suns (@Suns) July 6, 2023

有些人會批評伊許比亞「干涉球隊」，但在葛登眼中，這是件好事，「這意義非凡，球員肯定喜歡老闆參與球隊，因為可以跟他建立關係。如果能跟他這種也懂籃球的人培養友誼，雙方可以走得很遠，如果你想了解一些事，也能直接跟他談。」

此外葛登也說太陽為了爭冠的一系列操作，包含陸續換來杜蘭特與比爾等重磅交易打動了他，加上布克湊成三巨頭的吸引力，讓他甘願放棄更好的邀約，「太陽不只是上季或季後的補強讓我印象深刻，你可以明顯看到這幾年來他們就是走在正確方向。」

「舉例來說，KD就是KD，關鍵時刻就是看他表演；布克這幾年各方面技巧都變得更好，包含投射、為球隊創造進攻機會等，每一年都感受得到他明顯進步。」

至於加入太陽的目標，葛登在《The Arizona Republic's》報導中直接了當地說：「來這裡就是要贏，現在就要。」也認為這支隊伍有能力達成，「我對團隊有信心，我們天賦就在那，現在只要迎接開季，然後維持球隊化學效應。一旦我們做到這些，我認為能有特殊的成就。

在聯盟打滾近16個年頭的葛登，上季被交易至快艇後，還能以超過四成的三分命中率砍下11分，外帶2.1助攻、1.7籃板，他的加入，能替太陽板凳挹注不少火力。