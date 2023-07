NBA／葛登底薪投靠太陽就是要贏 證實是老闆親自招募

交易來比爾(Bradley Beal)後,薪資爆炸的太陽僅能透過底薪補強,在這限制下,由老闆伊許比亞(Mat Ishbia)親自招募的老將葛登(Eric Gordon),就成為球隊最重要的爭冠拼圖,他也承認就是受到三巨頭吸引才決定底薪投靠,「來這裡就是要贏」。

伊許比亞(Mat Ishbia)接下球隊後存在感相當強,杜蘭特(Kevin Durant)、比爾交易案都有他的身影,葛登也是在他的遊說下,才以低於身價的底薪加入太陽。據《Arizona Sports》報導,葛登直言:「太陽老闆伊許比亞絕對有參與球隊,跟其他管理層比,我最常跟他溝通。」

