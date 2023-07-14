NBA／公牛因球哥申請傷病特例獲准 獲1020萬美元補強機會

公牛控衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）因第3度接受左膝手術，預期無限期缺陣，新賽季高機率報銷。公牛日前申請1020萬美元傷病特例，今天聯盟正式核准。

鮑爾2021年和公牛簽下4年8500萬美元的大合約，2021-2022年賽季為公牛出賽35場，場均繳出13分、5.4籃板、5.1助攻及1.8抄截，三分球命中率為42.3%。原先鮑爾將擔任公牛這幾年的先發控衛，沒想到他膝傷纏身，上次踏上球場，還得追溯到去年1月，鮑爾期間因膝傷總3度動刀。

今日聯盟核准公牛申請的傷病特例，公牛可以用傷病特例去交易、認領或簽約1名球員，但得到的球員只能是1年合約，如果受傷球員在球季結束前重返戰場，不會影響到球隊通過此條例引進的球員。

目前公牛後場有拉文（Zach LaVine）、懷特（Coby White）、卡盧索（Alex Caruso）、卡特（Jevon Carter）及多森姆（Ayo Dosunmu）等人可勝任，補強重點可能會放在前場。