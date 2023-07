NBA／里拉德與AD喊「賣我」兩樣情 鵜鶘總管：感謝有人抬價

里拉德(Damian Lillard)喊「賣我」後卻希望指定邁阿密為下家,底牌盡出讓拓荒者難以獲得豐厚報價,對此,曾在戴維斯(Anthony Davis)交易案面臨類似情形,卻收回豐厚資產的鵜鶘總管葛里芬(David Griffin),就很感謝當初有塞爾蒂克幫忙「抬價」。

2012年選秀和里拉德同梯進入聯盟的戴維斯,在18-19球季決定喊出「賣我」,且一心嚮往被送至湖人隊和詹姆斯(Lebron James)聯手。當時鵜鶘如同現在的拓荒者,獅子大開口向對方索求眾多選秀籤與年輕潛力,造成交易停擺,直到球季結束皆未達成協議。

最後湖人決定妥協,在休賽季一口氣送出鮑爾(Lonzo Ball)、英格倫(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart),加上三張首輪選秀籤、一個首輪互換權,換來朝思暮想的戴維斯。鵜鶘則透過這些資產持續累積實力,加上2019年選中「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson),當初交易換來的英格倫也蛻變為球隊王牌,終於在去年重返季後賽,成果可說十分豐碩。

The Pelicans have agreed to a deal to trade Anthony Davis to the Lakers for Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, and three first-round picks – including the No. 4 overall in 2019 Draft, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2019

回想起這個過程,當年四月才接任鵜鶘總管、成功解決AD這個燙手山芋的葛里芬,在節目上坦言有受惠於他隊幫忙「抬價」,「和湖人的交易,事實是被其他球隊傳出的流言加溫了,這讓我們拿到了超過預期的資產。」而他所說的其他球隊正是塞爾蒂克,當初以「雙探花」當籌碼的他們,讓湖人備感威脅,最後只好加碼包裹,確保贏下競標。

"The deal we made with L.A. was fueled by all of the noise around other teams…it gave us leverage that we probably didn’t deserve”



David Griffin compares the Damian Lillard situation to the Anthony Davis trade to LA with @TermineRadio & @DarthAmin at NBA Summer League pic.twitter.com/NyjVBLmmut — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) July 12, 2023

反觀里拉德雖然同樣是指定下家,但因鉅額薪資讓有意出手的爭冠球隊難以匹配,加上經紀人警告各隊「別換來不開心球星」成反效果,至今仍只有熱火願意與拓荒者洽談,好在今天終於傳出雙方快談妥交易的好消息。