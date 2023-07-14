NBA／里拉德與AD喊「賣我」兩樣情 鵜鶘總管：感謝有人抬價
里拉德（Damian Lillard）喊「賣我」後卻希望指定邁阿密為下家，底牌盡出讓拓荒者難以獲得豐厚報價，對此，曾在戴維斯（Anthony Davis）交易案面臨類似情形，卻收回豐厚資產的鵜鶘總管葛里芬（David Griffin），就很感謝當初有塞爾蒂克幫忙「抬價」。
2012年選秀和里拉德同梯進入聯盟的戴維斯，在18-19球季決定喊出「賣我」，且一心嚮往被送至湖人隊和詹姆斯（Lebron James）聯手。當時鵜鶘如同現在的拓荒者，獅子大開口向對方索求眾多選秀籤與年輕潛力，造成交易停擺，直到球季結束皆未達成協議。
最後湖人決定妥協，在休賽季一口氣送出鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart），加上三張首輪選秀籤、一個首輪互換權，換來朝思暮想的戴維斯。鵜鶘則透過這些資產持續累積實力，加上2019年選中「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)，當初交易換來的英格倫也蛻變為球隊王牌，終於在去年重返季後賽，成果可說十分豐碩。
The Pelicans have agreed to a deal to trade Anthony Davis to the Lakers for Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, and three first-round picks – including the No. 4 overall in 2019 Draft, league sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2019
回想起這個過程，當年四月才接任鵜鶘總管、成功解決AD這個燙手山芋的葛里芬，在節目上坦言有受惠於他隊幫忙「抬價」，「和湖人的交易，事實是被其他球隊傳出的流言加溫了，這讓我們拿到了超過預期的資產。」而他所說的其他球隊正是塞爾蒂克，當初以「雙探花」當籌碼的他們，讓湖人備感威脅，最後只好加碼包裹，確保贏下競標。
"The deal we made with L.A. was fueled by all of the noise around other teams…it gave us leverage that we probably didn’t deserve”— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) July 12, 2023
David Griffin compares the Damian Lillard situation to the Anthony Davis trade to LA with @TermineRadio & @DarthAmin at NBA Summer League pic.twitter.com/NyjVBLmmut
反觀里拉德雖然同樣是指定下家，但因鉅額薪資讓有意出手的爭冠球隊難以匹配，加上經紀人警告各隊「別換來不開心球星」成反效果，至今仍只有熱火願意與拓荒者洽談，好在今天終於傳出雙方快談妥交易的好消息。
Damian Lillard's agent Aaron Goodwin has been calling prospective trade partners and "warning against" trading for Dame, per @wojespn— Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2023
Goodwin has been "telling organizations outside of Miami that trading for Lillard is trading for an unhappy player" pic.twitter.com/HROXeFdDBP
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