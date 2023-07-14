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NBA／保羅加盟勇士的最大受益者？庫明加：我很期待合作

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加被看好是保羅加盟後的最大受益者。 法新社
庫明加被看好是保羅加盟後的最大受益者。 法新社

保羅（Chris Paul）加入後能否和陣中三巨頭磨合成功，是外界最大疑問，但唯一的共識是小將庫明加（Jonathan Kuminga）將成最大受益者，均看好他能在「控衛之神」幫助下破繭而出。

由於保羅不熟悉勇士主打的跑動體系，再加上球隊二陣需要後衛梳理節奏，「讓保羅去二陣，和體能勁爆的庫明加打擋拆」成了主流論調之一，就連格林（Draymond Green）都曾說，保羅能徹底解放庫明加，就像他過去讓太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）從「水貨狀元」變成全明星等級的球員。

被預期獲得伯樂的庫明加，則相當驚訝保羅將成為隊友，受訪時說道，「我是看著他打球長大，他的風格與勇士截然不同。在我加入球隊這兩年，我們打的一直都是快節奏、不斷移動球。」

雖然雙方風格迥異，庫明加仍對未來相當樂觀，「我很期待之後的發展，我感覺保羅是位聰明、富有經驗的球員，能帶給球隊很多缺乏的元素。」

在2021年被勇士以第七順位選入的庫明加，前陣子曾傳出，因出場時間過少和球隊起衝突，如今善於引領新人的保羅到來，或許會讓他迎來生涯轉捩點。

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