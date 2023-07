NBA／保羅加盟勇士的最大受益者？庫明加：我很期待合作

保羅(Chris Paul)加入後能否和陣中三巨頭磨合成功,是外界最大疑問,但唯一的共識是小將庫明加(Jonathan Kuminga)將成最大受益者,均看好他能在「控衛之神」幫助下破繭而出。

由於保羅不熟悉勇士主打的跑動體系,再加上球隊二陣需要後衛梳理節奏,「讓保羅去二陣,和體能勁爆的庫明加打擋拆」成了主流論調之一,就連格林(Draymond Green)都曾說,保羅能徹底解放庫明加,就像他過去讓太陽中鋒艾頓(Deandre Ayton)從「水貨狀元」變成全明星等級的球員。

"Chris Paul will completely unlock Jonathan Kuminga and his growth. CP is great with young guys. Deandre Ayton looked like a bust before CP came to Phoenix."



Draymond Green on CP3's ability to help young players thrive



(via @PodcastPShow)pic.twitter.com/c7TjpA26Py