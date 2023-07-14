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NBA／浪子回頭尋求回歸 前湖人冠軍後衛：以前太不成熟

聯合新聞網／ 綜合報導
威特斯上一次在NBA打球是效力湖人隊，他舉辦個人試訓會希望重回聯盟。 美聯社
威特斯上一次在NBA打球是效力湖人隊，他舉辦個人試訓會希望重回聯盟。 美聯社

曾經天賦滿滿的後衛威特斯（Dion Waiters），因各人場外因素已三個球季在NBA沒球可打，他日前透過經紀人舉行了個人測試會，希望向外界證明，自己的技術以及心態都值得再一次機會。

2012年選秀會被騎士以第四順位選入的威特斯，在NBA上一次登場為2019-20賽季。當時已轉投熱火的他，一季竟三度被禁賽，理由包括抱怨角色定位、食用毒品、請病假時出遊等，態度問題為人詬病，隨後在該季輾轉來到湖人隊、幸運搭上奪冠列車拿到到冠軍戒後淡出聯盟。

回顧這段荒唐過往，威特斯向《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）懺悔，「我當時實在太不負責任、太不成熟了。熱火對我很好，我卻讓他們失望，我沒有處理好。如果我能閉嘴，讓經紀人應對，這些事情都可以避免，我也不會變成現在這樣。」

此外威特斯除了審視自己的過錯，也繼續強調自己油箱還有油，還是能帶給球隊幫助，「不管是在場上打球，或是在更衣室作為老將，我都能幫球隊贏球。所以，為甚麼不給我個機會，看看會發生什麼呢？你永遠不知道結局會怎麼樣。」

事實上這次個人試訓仍吸引了12名球探、制服組到場，就看缺少後衛的球隊是否會伸出橄欖枝，讓31歲的威特斯走上屬於他的救贖之路。

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