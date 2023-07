NBA／浪子回頭尋求回歸 前湖人冠軍後衛：以前太不成熟

曾經天賦滿滿的後衛威特斯(Dion Waiters),因各人場外因素已三個球季在NBA沒球可打,他日前透過經紀人舉行了個人測試會,希望向外界證明,自己的技術以及心態都值得再一次機會。

2012年選秀會被騎士以第四順位選入的威特斯,在NBA上一次登場為2019-20賽季。當時已轉投熱火的他,一季竟三度被禁賽,理由包括抱怨角色定位、食用毒品、請病假時出遊等,態度問題為人詬病,隨後在該季輾轉來到湖人隊、幸運搭上奪冠列車拿到到冠軍戒後淡出聯盟。

回顧這段荒唐過往,威特斯向《Bleacher Report》記者海恩斯(Chris Haynes)懺悔,「我當時實在太不負責任、太不成熟了。熱火對我很好,我卻讓他們失望,我沒有處理好。如果我能閉嘴,讓經紀人應對,這些事情都可以避免,我也不會變成現在這樣。」

此外威特斯除了審視自己的過錯,也繼續強調自己油箱還有油,還是能帶給球隊幫助,「不管是在場上打球,或是在更衣室作為老將,我都能幫球隊贏球。所以,為甚麼不給我個機會,看看會發生什麼呢?你永遠不知道結局會怎麼樣。」

事實上這次個人試訓仍吸引了12名球探、制服組到場,就看缺少後衛的球隊是否會伸出橄欖枝,讓31歲的威特斯走上屬於他的救贖之路。

Dion Waiters will hold private workouts for teams in Vegas on Monday, via @ChrisBHaynes.



