NBA／黃蜂榜眼米勒也不打夏季聯賽了 今年選秀前3順位都關機

生涯鑲上無數榮耀的詹姆斯（Lebron James）已相當習慣上台發表感言，但他的老婆莎凡娜（Savannah）明顯不適應，她今天差點在眾人面前大爆粗口，還好有女兒適時提醒。 2023ESPY頒

2023-07-13 18:17