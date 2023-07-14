NBA／黃蜂榜眼米勒也不打夏季聯賽了 今年選秀前3順位都關機
今年選秀大會前3順位好手皆在拉斯維加斯夏季聯賽亮相，馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）只打2場，球隊就決定關機，黃蜂榜眼米勒（Brandon Miller）、拓荒者探花韓德森（Scoot Henderson）也確定不會參加剩餘賽事。
米勒本屆賽事出賽3場，平均17.3分、8.3籃板2.3助攻和1.3抄截，投籃命中率35.4%，三分球命中率26.1%。值得一提的是，場均犯規高達4.7次，仍需適應聯盟吹罰尺度。
溫班亞瑪首戰表現低迷，但第二戰就強勢反彈，狂砍27分12籃板，外帶3阻攻，隨後球隊直接宣布關機。韓德森則是首場比賽就右肩拉傷提前退場，現在也確定不會於夏季聯賽復出。
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