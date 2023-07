NBA／看好里夫斯成全明星 湖人教頭：入選美國隊就是證明

「鄉村曼巴」里夫斯(Austin Reaves)是湖人本季驚奇之一,近日也入選了世界盃美國代表隊,還被外界點名是最適合打國際賽的球員;而湖人隊教頭漢姆(Darvin Ham)更預告他很快就能成為明星球員。

在新人年即獲得不少機會的里夫斯,本季表現更上一層樓,先在例行賽繳出場均13分、3籃板、3助攻數據,季後賽又提升至16.9分、4.4籃板、4.6助攻,儼然成為詹姆斯(Lebron James)、戴維斯(Anthony Davis)雙星後的第三巨頭。

脫胎換骨的表現,讓里夫斯獲得湖人4年5400萬美元續約,他也和相繼獲得頂薪續約的哈利伯頓(Tyrese Haliburton)、愛德華(Anthony Edwards)並肩,成為美國隊一員。從落選秀到就獲得外界肯定寫下激勵故事,就連教頭漢姆對他也有很高期望,在知名記者史坦(Marc Stein)、海因斯(Chris Haynes)的節目上,他大膽預測:「里夫斯會在某個時間點獲選明星賽,加入國家隊就是第一步。」

「這孩子是個努力的競爭者,他很有趣,把事情看得簡單,卻又不斷磨練自己,也不怕大場面,是你共事過最好的存在。我的計畫是繼續重用里夫斯,他是我們的先發後衛之一。在一切塵埃落定前,他能到達更多層級,跟我合作期間,他會是全明星,也會是世界冠軍」,漢姆繼續稱讚里夫斯。

