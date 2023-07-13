NBA／「他是最壞的Motherf...」詹皇妻子險爆粗口遭女兒制止

生涯鑲上無數榮耀的詹姆斯（Lebron James）已相當習慣上台發表感言，但他的老婆莎凡娜（Savannah）明顯不適應，她今天差點在眾人面前大爆粗口，還好有女兒適時提醒。

2023ESPY頒獎典禮今日舉辦，年初打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）紀錄，成為NBA歷史得分王的詹姆斯，獲得年度最佳破紀錄獎，他的妻子沙凡娜也帶著即將挑戰NBA的兒子布朗尼（Bronny）、布萊斯（Bryce），以及小女兒祖莉（Zhuri）一起登台作為引言人。

LeBron James received an ESPY for the Best Record-Breaking Performance 🏆



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沙凡娜一開始如常演說，但隨著情緒堆疊，她竟說道，「我想談談我的想法，我認為，詹姆斯是最壞的Motherf……。」眼見母親髒話即將脫口而出，祖莉急忙輕拍她的手，並不斷搖頭，才阻止了可能的「放送事故」。

Savannah James: "I want to tell you what I think: I think LeBron James is the baddest mother—"



Zhuri James: "Mom." 😂pic.twitter.com/wgAV3PBBB6 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 13, 2023

雖然不確定是安排的戲碼，還是脫稿演出，但台下包括詹姆斯在內所有人，都被這個互動逗得哈哈大笑，讓這個典禮橋段在觀眾心中更難忘懷。