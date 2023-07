NBA／「他是最壞的Motherf...」詹皇妻子險爆粗口遭女兒制止

生涯鑲上無數榮耀的詹姆斯(Lebron James)已相當習慣上台發表感言,但他的老婆莎凡娜(Savannah)明顯不適應,她今天差點在眾人面前大爆粗口,還好有女兒適時提醒。

2023ESPY頒獎典禮今日舉辦,年初打破賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)紀錄,成為NBA歷史得分王的詹姆斯,獲得年度最佳破紀錄獎,他的妻子沙凡娜也帶著即將挑戰NBA的兒子布朗尼(Bronny)、布萊斯(Bryce),以及小女兒祖莉(Zhuri)一起登台作為引言人。

LeBron James received an ESPY for the Best Record-Breaking Performance 🏆 Follow @Basketballproov pic.twitter.com/bqEGuitzOY

沙凡娜一開始如常演說,但隨著情緒堆疊,她竟說道,「我想談談我的想法,我認為,詹姆斯是最壞的Motherf……。」眼見母親髒話即將脫口而出,祖莉急忙輕拍她的手,並不斷搖頭,才阻止了可能的「放送事故」。

Savannah James: "I want to tell you what I think: I think LeBron James is the baddest mother—"



Zhuri James: "Mom." 😂pic.twitter.com/wgAV3PBBB6