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NBA／稱詹姆斯至少能打到50歲 柏金斯：前提是願當板凳老將

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然詹姆斯已接近40大關，球評柏金斯認為他能一路打到50歲。 美聯社
雖然詹姆斯已接近40大關，球評柏金斯認為他能一路打到50歲。 美聯社

作為聯盟長青樹，詹姆斯（Lebron James）究竟會打到何時，一直是球迷關注焦點，而球員退役的球評柏金斯（Kendrick Perkins）竟大膽認為，他能打到50歲。

即將邁入第21個賽季的詹姆斯，將會成為全聯盟最老的球員，儘管年近39歲，但競爭狀態仍沒有明顯衰退，例行賽平均攻下28.9分8.3籃板6.8助攻，西區冠軍賽更繳出場均27.8分10助攻9.5籃板的驚人數據。甚至剛出爐的《NBA 2K》遊戲能力值評比中，詹姆斯仍高達97，，和約柯奇（Nikola Jokic）、安比德（Joel Embiid）、唐西奇（Luka Doncic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）並列全聯盟第一。

雖然季後賽被金塊淘汰提前放暑假後，詹姆斯曾透露考慮退休，但稍早的ESPY典禮上，他已親口宣布「還不是時候」，至少會再打一年。

外界普遍認為，詹姆斯至少會等到和兒子布朗尼（Bronny James）同場競技後才會考慮退休。但對柏金斯來說，這依然太早，在節目上，他把時限推到十年後，「我認為詹姆斯可以一路打到五十歲。」

不過柏金斯也加了但書，那就是詹姆斯得向熱火時期的隊友看齊，「如果他可以適應海斯倫（Udonis Haslem）的角色，在板凳當個資深的領導者，肯定有球隊會這麼說：『你知道嗎詹姆斯，我們會付你老將底薪，來坐我們的板凳吧』。」

除了柏金斯，詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）也認為，這位歷史得分王至少能打到40多歲，但也提及這得詹姆斯「想要」。因為比起是否有能力續戰聯盟，「動機」或許才是決定詹姆斯職涯長度的關鍵。

湖人 詹姆斯

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