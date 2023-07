NBA／稱詹姆斯至少能打到50歲 柏金斯：前提是願當板凳老將

作為聯盟長青樹,詹姆斯(Lebron James)究竟會打到何時,一直是球迷關注焦點,而球員退役的球評柏金斯(Kendrick Perkins)竟大膽認為,他能打到50歲。

即將邁入第21個賽季的詹姆斯,將會成為全聯盟最老的球員,儘管年近39歲,但競爭狀態仍沒有明顯衰退,例行賽平均攻下28.9分8.3籃板6.8助攻,西區冠軍賽更繳出場均27.8分10助攻9.5籃板的驚人數據。甚至剛出爐的《NBA 2K》遊戲能力值評比中,詹姆斯仍高達97,,和約柯奇(Nikola Jokic)、安比德(Joel Embiid)、唐西奇(Luka Doncic)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)並列全聯盟第一。

雖然季後賽被金塊淘汰提前放暑假後,詹姆斯曾透露考慮退休,但稍早的ESPY典禮上,他已親口宣布「還不是時候」,至少會再打一年。

外界普遍認為,詹姆斯至少會等到和兒子布朗尼(Bronny James)同場競技後才會考慮退休。但對柏金斯來說,這依然太早,在節目上,他把時限推到十年後,「我認為詹姆斯可以一路打到五十歲。」

不過柏金斯也加了但書,那就是詹姆斯得向熱火時期的隊友看齊,「如果他可以適應海斯倫(Udonis Haslem)的角色,在板凳當個資深的領導者,肯定有球隊會這麼說:『你知道嗎詹姆斯,我們會付你老將底薪,來坐我們的板凳吧』。」

"LeBron [James] could actually play until he's 50 [years old]. If LeBron could buy into the Udonis Haslem role... Where he's on the bench being a veteran leader." — Kendrick Perkins

除了柏金斯,詹姆斯的經紀人保羅(Rich Paul)也認為,這位歷史得分王至少能打到40多歲,但也提及這得詹姆斯「想要」。因為比起是否有能力續戰聯盟,「動機」或許才是決定詹姆斯職涯長度的關鍵。

"As long as his mind is there, as long as he's still excited about playing the game, in addition to the health, absolutely...But you just never know."



Rich Paul on whether he thinks LeBron James will play basketball until his mid-40s



(via @SiriusXMNBA)pic.twitter.com/JsaDR9zp33