NBA／看誰的生涯高光合輯最熱血？杜蘭特：喬丹和厄文
杜蘭特（Kevin Durant）自入行以來，一直都是聯盟最無解的進攻機器，但還是有兩人的技巧能讓他眼睛為之一亮，名單中不意外的有「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），另一人則是前隊友厄文（Kyrie Irving）。
作為資深鄉民，休賽季的社群媒體，是杜蘭特另一個主戰場，有不少球迷會在他的版面留言，也時常能得到本人回覆。近期就有網友在上面發問，「有沒有哪個球員，是你回去看他的生涯highlight精華，還能感到熱血沸騰的？」隨後，杜蘭特在下方回應：「厄文和喬丹。」
Kyrie and MJ https://t.co/L2SlFf8UaR— Kevin Durant (@KDTrey5) July 12, 2023
杜蘭特不少生涯紀錄比肩喬丹，成就與地位尚遠遠不及，不過兩人都是當代最佳進攻武器，其中公認的「GOAT」喬丹更是不少21世紀球星的啟蒙者，杜蘭特自然也是其中一人。
至於厄文雖然是杜蘭特的後輩，兩人也一同在籃網組團過，最終卻因他的場外因素導致球隊分崩離析，讓杜蘭特也曾直言，不確定厄文在想什麼，不過兩人仍維持好情誼，從杜蘭特大方承認觀看厄文的精采好球、仍會讓他熱血沸騰就可證明。
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