NBA／曾被10隊拒絕 湖人教頭漢姆記恨爆粗口：他們都搞砸了

NBA球隊尋找新教頭的過程中會面試不少人選,而湖人總教練漢姆(Darvin Ham)在拿到執教門票前可是經驗豐富,更自曝當初有10隊拒絕他,並且耿耿於懷的嗆這些球隊「搞砸了」。

事實上漢姆的助教資歷已超過10年,他在2011-12賽季加入湖人教練團,並在兩年後前往亞特蘭大,隨後又跟著布丹霍澤(Mike Budenholzer)轉至公鹿,並在2020-21賽季替球隊拿下總冠軍。

不過,這樣的資歷沒有讓漢姆輕易獲得教頭工作,知名記者史坦(Marc Stein)在一檔節目上點出9支面試過,卻未雇用他的球隊,「我的名單上有,塞爾蒂克、黃蜂、公牛、溜馬、灰狼、魔術、國王、巫師、快艇。」而漢姆再幫史坦補充,「還有老鷹。」

最後漢姆獲得湖人賞識,生涯首次在NBA當總教練,只是他執教菜鳥年相當曲折,開季繳出2勝10負時被所有人看衰,最終竟倒吃甘蔗一路戰至西區冠軍才落敗,成功扭轉外界看法成「有料教練」,他也將帶著這些經驗,邁入四年合約的第二年。

有趣的是面對這10支錯過他的球隊,漢姆至今仍耿耿於懷,當者主持人的面爆粗口:「他們全都他X的搞砸了。」

只是或許不是每一隊都真的「搞砸」,像是打破季後賽荒的國王、連2年挺進東區冠軍賽的塞爾蒂克;至於屬於「搞砸」的則有遲遲無法重返季後賽的黃蜂、準備邁入重建的巫師等。

Darvin Ham says 10 teams passed on him before he landed a job with the Lakers:



“They f*cked up royally.”



Boston Celtics

Charlotte Hornets

Chicago Bulls

Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves

Orlando Magic

Sacramento Kings

Washington Wizards

Los Angeles Clippers

Atlanta… pic.twitter.com/mv8NCPnWPn