快訊

台灣首富換人當！他身價逾2900億元 超越張聰淵、郭台銘

老牌登山用品「百岳」宣布熄燈 公司：營運資金無以為繼

NBA／「阿舍哥」羅賓森來台！721微風南山走紅毯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火隊球星羅賓森下周來台。圖／阿舍食品提供
熱火隊球星羅賓森下周來台。圖／阿舍食品提供

熱火隊射手羅賓森（Duncan Robinson）因代言阿舍食品，成球迷口中的「阿舍哥」，今天品牌發布消息，羅賓森確定7月21日來台，首度寶島行將停留6天，並預告會帶給球迷許多驚喜。

從無人看好，再到球隊中的關鍵射手，羅賓森可說是NBA勵志故事的代表人物，他只用152場比賽就成NBA史上投進500顆三分球最快的球員，今年更隨隊打進NBA總冠軍賽，為職業生涯再添一筆紀錄。

和台灣結下不解之緣的羅賓森，多次表達想來台的心願，今年夏天終於要實踐，阿舍食品今天宣布羅賓森將於下周訪台，將有一系列的公開活動，首站將於7月21日微風南山之夜踏上紅毯，獻上他的時尚紅毯處女秀，球迷們不僅可以藉此在現場近距離一睹NBA球星風采，更有機會獲得超限量「阿舍哥」簽名周邊。

7月22日羅賓森更將在台北車站廣場展現精準外線，並和PLG新竹攻城獅的高人氣球星高國豪、富邦勇士隊簡廷兆進行三分球PK，現場也將加碼開放球迷報名投籃有獎挑戰，只要於半場線後成功入球，就有機會抱得10萬微風禮券大獎。

歡迎羅賓森訪台，阿舍食品今天起也推出相關抽獎活動，讓球迷有機會和羅賓森近距離互動。

延伸閱讀

NBA／里拉德IG高歌「我哪都不會去」 網酸：除了邁阿密？

NBA／熱火傳積極爭取里拉德 交易包裹以赫洛為主軸

NBA／與馬刺傳奇共進晚餐 溫班亞瑪：人生最棒的經歷之一

NBA／稱波總將打壓溫班亞瑪 名嘴狂言：他無法忍受自己不是頭牌

相關新聞

NBA／時候還沒到！詹姆斯親口宣布投入第21個賽季

上季遺憾結束季後賽，湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）是否繼續球員生涯成為NBA一大話題，主角今天出席有...

NBA／稱美國碰撞比法甲少 溫班亞瑪：這裡的人都飛來飛去

馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的夏季聯賽之旅已告一段落，初來乍到的他，針對NBA與法甲的打法差別，給出了自己的第一份評價，竟語出驚人地說「這裡比歐洲更少碰撞」！ 上週六，

NBA／約柯奇奪ESPY最佳NBA球員 哈勒戴夫婦獲頒人道主義獎

2023年卓越運動獎（ESPY）頒獎典禮今天登場，ESPY有「體壇奧斯卡」之稱，全名是「Excellence in Sports Performance Yearly」，美國ESPN電視台於1993年

NBA／曾被10隊拒絕 湖人教頭漢姆記恨爆粗口：他們都搞砸了

NBA球隊尋找新教頭的過程中會面試不少人選，而湖人總教練漢姆（Darvin Ham）在拿到執教門票前可是經驗豐富，更自曝當初有10隊拒絕他，並且耿耿於懷的嗆這些球隊「搞砸了」。 事實上漢姆的助教

NBA／「阿舍哥」羅賓森來台！721微風南山走紅毯

熱火隊射手羅賓森（Duncan Robinson）因代言阿舍食品，成球迷口中的「阿舍哥」，今天品牌發布消息，羅賓森確定7...

NBA／艾佛森回憶曾跳到歐尼爾背上 Kobe問：你想死嗎？

「戰神」艾佛森（Allen Iverson）2001年曾率76人隊打進總冠軍賽，對手是歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）組成的湖人「OK連線」。艾佛森近日回憶

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦