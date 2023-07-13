NBA／「阿舍哥」羅賓森來台！721微風南山走紅毯

熱火隊射手羅賓森（Duncan Robinson）因代言阿舍食品，成球迷口中的「阿舍哥」，今天品牌發布消息，羅賓森確定7月21日來台，首度寶島行將停留6天，並預告會帶給球迷許多驚喜。

從無人看好，再到球隊中的關鍵射手，羅賓森可說是NBA勵志故事的代表人物，他只用152場比賽就成NBA史上投進500顆三分球最快的球員，今年更隨隊打進NBA總冠軍賽，為職業生涯再添一筆紀錄。

和台灣結下不解之緣的羅賓森，多次表達想來台的心願，今年夏天終於要實踐，阿舍食品今天宣布羅賓森將於下周訪台，將有一系列的公開活動，首站將於7月21日微風南山之夜踏上紅毯，獻上他的時尚紅毯處女秀，球迷們不僅可以藉此在現場近距離一睹NBA球星風采，更有機會獲得超限量「阿舍哥」簽名周邊。

7月22日羅賓森更將在台北車站廣場展現精準外線，並和PLG新竹攻城獅的高人氣球星高國豪、富邦勇士隊簡廷兆進行三分球PK，現場也將加碼開放球迷報名投籃有獎挑戰，只要於半場線後成功入球，就有機會抱得10萬微風禮券大獎。

歡迎羅賓森訪台，阿舍食品今天起也推出相關抽獎活動，讓球迷有機會和羅賓森近距離互動。