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NBA／約柯奇奪ESPY最佳NBA球員 哈勒戴夫婦獲頒人道主義獎

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇獲頒ESPY年度最佳NBA球員。 法新社
約柯奇獲頒ESPY年度最佳NBA球員。 法新社

2023年卓越運動獎（ESPY）頒獎典禮今天登場，ESPY有「體壇奧斯卡」之稱，全名是「Excellence in Sports Performance Yearly」，美國ESPN電視台於1993年創辦，由ESPY提名委員會提出獎項候選人，再讓瀏覽ESPN網站的網友投票決定，而金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）獲頒最佳NBA球員。

約柯奇本季雖不敵76人隊安比德（Joel Embiid），無緣MVP三連霸，但季後賽率金塊奪冠，途中更打出許多前所未見的數據，因此拿下這座獎項外界毫無意外。

哈勒戴夫婦獲頒ESPY穆罕穆德阿里人道主義獎。 美聯社
哈勒戴夫婦獲頒ESPY穆罕穆德阿里人道主義獎。 美聯社

公鹿隊哈勒戴（Jrue Holiday）和妻子羅倫（Lauren Holiday）獲頒穆罕穆德阿里人道主義獎，哈勒戴夫婦在2020年疫情期間，成立JLH社會影響基金（JLH Social Impact Fund），幫助黑人創業家與非營利組織，度過疫情期間的收入危機。

馬刺隊則獲得年度最佳人道球隊，他們幫助一年前發生小學槍擊案的社區走出陰霾。

金塊隊穆雷獲選ESPY年度東山再起獎。 美聯社
金塊隊穆雷獲選ESPY年度東山再起獎。 美聯社

約柯奇的隊友穆雷（Jamal Murray）拿下ESPY年度最佳復出運動員獎。本季開打前，穆雷因傷離開賽場18個月，期間他哭著問總教練自己會不會被交易，金塊選擇耐心等待，他也完美勝任約柯奇的最佳拍檔，復出首年就幫金塊奪下隊史首冠。

詹姆斯獲得年度最佳破紀錄獎。 美聯社
詹姆斯獲得年度最佳破紀錄獎。 美聯社

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在2023年2月打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）保持的NBA歷史總得分記錄，目前刷新到38652分，他也因此獲得年度最佳破紀錄獎，現年38歲的他，更在頒獎典禮上宣告將投入生涯第21個賽季。

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