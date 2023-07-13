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NBA／稱美國碰撞比法甲少 溫班亞瑪：這裡的人都飛來飛去

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪認為，NBA的肢體碰撞較少。 美聯社
溫班亞瑪認為，NBA的肢體碰撞較少。 美聯社

馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的夏季聯賽之旅已告一段落，初來乍到的他，針對NBA與法甲的打法差別，給出了自己的第一份評價，竟語出驚人地說「這裡比歐洲更少碰撞」！

上週六，溫班亞瑪迎來NBA生涯首場比賽，不過，他的表現相當低迷，僅繳出9分、8籃板、3助攻的表現。所幸他在第二戰隨即表現出狀元身手，一口氣拿下27分、12籃板，還送出三次阻攻，隨即關機「藏身手」備戰開季。

賽後當溫班亞瑪被問到，NBA與過去所屬的法甲聯賽有何差異時，他說：「球賽的空間感更寬敞，球賽步調也更快，不過肢體碰撞變得更少。雖然我受到的犯規不少，但身體接觸沒歐洲那麼多。」就當外界對這回答嚇了一跳時，他隨後的解釋就讓人會心一笑，「因為這裡的球員都飛天遁地，法甲球員則都在地上推擠，有更多的肉搏戰。」最後不忘強調NBA充滿最好、最具天賦的運動員，自己也更喜歡在這裡打球。

事實上，當初同樣以歐陸新星之姿登陸NBA的唐西奇（Luka Doncic），也曾點出聯盟較「輕鬆」的部分。在一次與退役射手瑞迪克（JJ Redick）的對談中，唐西奇說：「因為不同的規則、空間、時間，在NBA得分比較簡單。」並表示「進攻籃下三秒」的規則對歐美球風的差異至關重要。

馬刺 溫班亞瑪

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