NBA／稱美國碰撞比法甲少 溫班亞瑪：這裡的人都飛來飛去
馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的夏季聯賽之旅已告一段落，初來乍到的他，針對NBA與法甲的打法差別，給出了自己的第一份評價，竟語出驚人地說「這裡比歐洲更少碰撞」！
上週六，溫班亞瑪迎來NBA生涯首場比賽，不過，他的表現相當低迷，僅繳出9分、8籃板、3助攻的表現。所幸他在第二戰隨即表現出狀元身手，一口氣拿下27分、12籃板，還送出三次阻攻，隨即關機「藏身手」備戰開季。
Victor Wembanyama’s SL debut:— Spurs_Muse (@spurs_muse) July 8, 2023
9 PTS
8 RBS
5 BLK
3 AST
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Victor Wembanyama displays his tantalizing skillset in his 2nd #NBA2KSummerLeague outing!— NBA (@NBA) July 10, 2023
27 PTS, 12 REB, 3 BLK pic.twitter.com/Nqw23FEFbL
賽後當溫班亞瑪被問到，NBA與過去所屬的法甲聯賽有何差異時，他說：「球賽的空間感更寬敞，球賽步調也更快，不過肢體碰撞變得更少。雖然我受到的犯規不少，但身體接觸沒歐洲那麼多。」就當外界對這回答嚇了一跳時，他隨後的解釋就讓人會心一笑，「因為這裡的球員都飛天遁地，法甲球員則都在地上推擠，有更多的肉搏戰。」最後不忘強調NBA充滿最好、最具天賦的運動員，自己也更喜歡在這裡打球。
Victor Wembanyama tells reporter @Rachel__Nichols the differences between the play style of Meta92 vs. the NBA summer league. Wemby says the court is more open, fast, less physical, says he gets followed up, but not as much. Says the NBA is the best in the world with way more… pic.twitter.com/9CFU6Z9CI5— Carolina ‘CT’ Teague (@carolinateague_) July 10, 2023
事實上，當初同樣以歐陸新星之姿登陸NBA的唐西奇（Luka Doncic），也曾點出聯盟較「輕鬆」的部分。在一次與退役射手瑞迪克（JJ Redick）的對談中，唐西奇說：「因為不同的規則、空間、時間，在NBA得分比較簡單。」並表示「進攻籃下三秒」的規則對歐美球風的差異至關重要。
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