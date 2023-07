NBA／稱美國碰撞比法甲少 溫班亞瑪：這裡的人都飛來飛去

馬刺狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的夏季聯賽之旅已告一段落,初來乍到的他,針對NBA與法甲的打法差別,給出了自己的第一份評價,竟語出驚人地說「這裡比歐洲更少碰撞」!

上週六,溫班亞瑪迎來NBA生涯首場比賽,不過,他的表現相當低迷,僅繳出9分、8籃板、3助攻的表現。所幸他在第二戰隨即表現出狀元身手,一口氣拿下27分、12籃板,還送出三次阻攻,隨即關機「藏身手」備戰開季。

賽後當溫班亞瑪被問到,NBA與過去所屬的法甲聯賽有何差異時,他說:「球賽的空間感更寬敞,球賽步調也更快,不過肢體碰撞變得更少。雖然我受到的犯規不少,但身體接觸沒歐洲那麼多。」就當外界對這回答嚇了一跳時,他隨後的解釋就讓人會心一笑,「因為這裡的球員都飛天遁地,法甲球員則都在地上推擠,有更多的肉搏戰。」最後不忘強調NBA充滿最好、最具天賦的運動員,自己也更喜歡在這裡打球。

