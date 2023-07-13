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NBA／時候還沒到！詹姆斯親口宣布投入第21個賽季

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯今天出席有「體壇奧斯卡」之稱的2023年卓越運動獎頒獎典禮時，親口宣布將投入個人第21個NBA賽季。 美聯社
詹姆斯今天出席有「體壇奧斯卡」之稱的2023年卓越運動獎頒獎典禮時，親口宣布將投入個人第21個NBA賽季。 美聯社

上季遺憾結束季後賽，湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）是否繼續球員生涯成為NBA一大話題，主角今天出席有「體壇奧斯卡」之稱的2023年卓越運動獎頒獎典禮時，親口宣布將投入個人第21個NBA賽季，讓現場歡聲雷動。

詹姆斯今天上台領取破紀錄表現獎，上季成為NBA史上「得分王」的他提到，其實自己並不在意到底得了多少分，或是在場上能做到什麼，「對我來說，真正的問題是，我可以不作弊去打比賽嗎？」

「有朝一日，當我無法付出全力在比賽中，就是時候了。」詹姆斯停頓一下後笑說：「你們這些幸運的傢伙，現在還不是時候。」語畢立刻讓現場響起歡呼聲。

湖人上季季後賽和衛冕軍勇士隊在西區4強賽碰頭，湖人花6戰淘汰衛冕軍，但西區冠軍賽遭金塊隊4戰「橫掃」，出局當天詹姆斯在記者會上表示，對下一步還沒想法，需要從長計議。

如今確定繼續征戰，38歲的詹姆斯將會成為全聯盟最老的球員。

上季詹姆斯仍有場均28.9分、8.3籃板、6.8助攻表現，今年《NBA 2K》遊戲的能力值評比中，他和總冠軍賽MVP約柯奇（Nikola Jokic）、上季年度MVP安比德（Joel Embiid）、唐西奇（Luka Doncic）及「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都是97分，並列聯盟第一。

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