NBA／湖人2連霸退役球星來台做公益 佛西維奇分享生涯經歷

身穿黑色西裝背心、紅色襯衫，身高201公分的湖人球星佛西維奇（Sasha Vujacic）13日在記者會分享過去在湖人隊闖蕩的經歷。他笑說，自己從小就想要加入湖人隊，雖然很多外人嘲笑，但有家人支持加上自己的堅持，終於夢想成真，不止到湖人隊，還與柯比共同奮鬥拿下總冠軍。他鼓勵小球員找到夢想並堅持到底。

現場主辦單位也準備迷你小籃框給佛西維奇拍照，他也擺出過去招牌雙手扣籃、飛身上籃等姿勢給媒體拍攝，展現非常親切的一面。

原本主辦單位的活動是由手握7枚冠軍戒的傳奇球星歐瑞(Robert Horry)出席，但因歐瑞家裡臨時有事，因此改由湖人知名後衛、斯洛維尼亞裔的佛西維奇出席。他過去曾為傳奇球星Kobe的重要替補，也是湖人二連霸成員之一。後來轉隊籃網擔任主力後，也繳出11.4分、3.2籃板與2.3助攻的佳績，還曾與前網球球后莎拉波娃交往過。

佛西維奇笑說，他6歲開始打球、12歲就夢想著有天能披上湖人隊的戰袍，但他來自歐洲，多數小孩都是踢足球，因此他打籃球也受到不少質疑，但他的家人、球隊很支持他，也讓他堅定自己的目標。

他鼓勵有籃球夢的小朋友說，找到自己的夢想（打籃球）過程中一定會有犧牲與取捨，但在追求夢想的過程中一定要持續鍛鍊。

佛西維奇表示，等他15歲到義大利打歐洲職業籃球時，就許下3個願望：到湖人隊打球、拿總冠軍，還有與Kobe並肩奮鬥，結果後來都夢想成真，他非常開心。

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