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NBA／確定不來台灣打世界盃熱身賽！沙波尼斯因傷辭退立陶宛

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯宣布退出國家隊。 美聯社
沙波尼斯宣布退出國家隊。 美聯社

這個暑假，台灣籃球迷最期待的，就是在八月世界盃籃球熱身賽看到NBA球星登台獻技。然而，粉絲可能得失望了，因為裡頭最大咖的國王明星前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）日前宣布因傷退出國家隊，確定不會來台了。

沙波尼斯於去年底遭遇右大拇指撕裂性骨折，他選擇帶傷打完整個賽季，傷勢卻因此加劇，立陶宛代表隊教練麥克維提斯（Kazys Maksvytis）在接受《BasketNews》採訪時說道，「他試著在不接受手術下復原，但沒有效果，並因此錯過了時間，如今在手術後讓一切變得更漫長。」

不過與麥克維提斯的說法不同，國王隨隊記者漢姆（James Ham）表示，沙波尼斯尚未開刀，「他正在經歷嚴謹的復健過程。」但同時證實：「他無法代表立陶宛出征世界盃。」麥克維提斯也分享，沙波尼斯對這個夏天無法披上國家隊戰袍感到很抱歉。

由T1聯盟、悍創行銷及新北市府主辦的「世界盃男籃新北熱身賽」，由立陶宛、波多黎各、拉脫維亞3支歐美洲強權與會，如今沙波尼斯宣布退出國家隊，也代表他不會登台。少了這位三度入選明星賽的國王球星，本次世界盃熱身賽星度大減，不過立陶宛尚有鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），波多黎各也有鵜鶘後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado），再加上拉脫維亞的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），陣容仍相當吸睛。

本次世界盃，立陶宛與埃及、墨西哥、蒙特內哥羅一同被分在D組，他們必須從小組脫穎而出、成為歐洲前兩名，才能獲得巴黎奧運的門票。

國王 沙波尼斯

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