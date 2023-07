NBA／確定不來台灣打世界盃熱身賽！沙波尼斯因傷辭退立陶宛

這個暑假,台灣籃球迷最期待的,就是在八月世界盃籃球熱身賽看到NBA球星登台獻技。然而,粉絲可能得失望了,因為裡頭最大咖的國王明星前鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)日前宣布因傷退出國家隊,確定不會來台了。

沙波尼斯於去年底遭遇右大拇指撕裂性骨折,他選擇帶傷打完整個賽季,傷勢卻因此加劇,立陶宛代表隊教練麥克維提斯(Kazys Maksvytis)在接受《BasketNews》採訪時說道,「他試著在不接受手術下復原,但沒有效果,並因此錯過了時間,如今在手術後讓一切變得更漫長。」

不過與麥克維提斯的說法不同,國王隨隊記者漢姆(James Ham)表示,沙波尼斯尚未開刀,「他正在經歷嚴謹的復健過程。」但同時證實:「他無法代表立陶宛出征世界盃。」麥克維提斯也分享,沙波尼斯對這個夏天無法披上國家隊戰袍感到很抱歉。

According to a league source, Kings center Domantas Sabonis did not have surgery on the avulsion fracture in his right thumb, as reported overseas. He continues to follow a strict rehab protocol and was unable to play for the Lithuanian national team this summer.