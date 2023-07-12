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NBA／薩里奇成勇士最高球員 總管：不排除續補強適合長人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
6呎10吋的薩里奇已是勇士目前陣中最高的球員。 美國聯合通訊社
6呎10吋的薩里奇已是勇士目前陣中最高的球員。 美國聯合通訊社

一直被詬病前場高度欠缺的勇士，在上季季後賽已經嚐到苦頭，不過今年休賽季至今，勇士也僅補進了一名長人薩里奇（Dario Saric）。6呎10吋的他已經是全隊身高最高的球員。

面對西區列強所展現出來的高大陣容，總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）坦言雖然不會急著去補進長人，但仍會持續尋找適合人選，以增進前場陣容深度。

「我認為現在沒有任何明確需要解決的問題，」小鄧利維說，「我的意思，我們也不會排除去進行後續補強。」小鄧利維強調不會只是為了彌補身高而去運作。

「倘若我們還有5個空缺，我們填補了其中3或4個，我認為我們會增加一些高度，但我們也必須謹慎因應我們的打法以及聯盟的運作方式。」小鄧利維說。

「光有身高是不夠的。你必須有技術和球感，知道如何去打球。我想我們在過去幾年已經學到了這一點，我們也會優先考量這些因素。但球員身高愈高、臂展愈長會更好。」

儘管勇士休賽季的運作還是受到一些質疑，特別是陣容深度和優劣勢，但小鄧利維表示，經過球員來來去去的補強過程，球隊將有機會再次爭奪總冠軍，他對此充滿信心。

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