NBA／湖人欲提升禁區戰力 伍德、畢永柏成潛在人選

休賽季積極補強、深化陣容的湖人，如今還有空間可以繼續升級。目前湖人陣中有保障約的共13人，第14個球員的人選傳出首要就是尋找禁區長人，其中伍德（Christian Wood）和畢永柏（Bismack Biyombo）就在可能人選之中。

伍德上季為獨行俠出賽67場，其中17場擔任先發，平均得到16.6分7.3籃板1.8助攻1.1阻攻，三分命中率37.6%；畢永柏先前效力太陽，上季平均得到4.3分4.3籃板1.4阻攻。

針對這個第14號人選，總管佩林卡（Rob Pelinka）認為不會想找一個類似海斯球風的中鋒人選。「我認為這個位置的技能特點很重要。如果我們能讓禁區戰力變得更多樣化，展現不同樣貌，那就太好了。」