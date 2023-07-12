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NBA／外媒讚里夫斯適合打國際賽 主帥柯爾點出入選關鍵

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里夫斯在季後賽表現大放異彩。 歐新社
里夫斯在季後賽表現大放異彩。 歐新社

季後賽表現優異儼然成為湖人第3巨頭的「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves），休賽季不僅和球團簽下4年5383萬美元的合約，還入選了美國隊，將出征8月舉行的世界盃。

儘管這屆美國隊的成員被視為星度有限，在列強環伺之下，能否避免像上一屆一樣的慘澹結局，也成了各界關注的焦點，但《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）卻認為，里夫斯很適合打國際賽，將有機會打出好表現，進而幫助球隊。

「里維斯在季後賽已經證明了自己是一位攻守兼備的球員。打FIBA一個關鍵秘訣在於需要能夠投籃和防守的大號後衛，里夫斯雖然速度不快，但他有6呎5吋的身高加上6呎6吋以上的臂展，善用身體防守，有助於他在後場佔據優勢。何況他也是具備控球能力和外線投射。」

瓦登認為，里夫斯的身材優勢，可以和愛德華（Anthony Edwards）在防守端形成很好的串聯。

美國男籃主帥柯爾（Steve Kerr）對於里夫斯同樣有極高評價，更點出挑選他進入美國隊的原因。「FIBA的比賽需要全方位的球員，需要在防守端有足夠尺寸，可以換防多個位置，然後你還需要能組織進攻的人，需要那種可以自己投進球，也能帶動隊友的球員。」

美國男籃世界盃陣容如下：

中前鋒：灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）、爵士隊凱斯勒（Walker Kessler）、魔術隊班切羅（Paolo Banchero）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis）。

鋒線側翼：鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）、籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）、籃網隊強森（Cameron Johnson）。

後場：灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、湖人隊里夫斯（Austin Reaves）、尼克隊哈特（Josh Hart）。

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