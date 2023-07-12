NBA／擺脫前兩戰陰霾 黃蜂榜眼米勒兩項數據飆新高

身為選秀榜眼，黃蜂新秀米勒（Brandon Miller）在夏季聯賽前兩戰表現並不理想，投籃命中率低迷，三分外線也是失準，兩場比賽下來一共只拿26分。

不過在今天對拓荒者的比賽中，米勒總算是找回進攻感覺，前三節就拿下23分，全場15投8中包括6記三分球，攻下26分6籃板2助攻2阻攻，得分和三分球都是他夏季聯賽以來的最佳表現。

The Hornets first round picks showed up and showed out tonight 💪



Nick Smith Jr. (33 PTS)

Brandon Miller (26 PTS) #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/C98Eqdyn3Y — NBA (@NBA) July 12, 2023

除了米勒外，首輪27順位的菜鳥史密斯（Nick Smith Jr.）也出色發揮，他在第四節獨拿16分，轟進全隊最高33分。

「我喜歡米勒今天的爆發。他打出很棒的進攻，不過我們在一些細節方面還可以做得更好。」黃蜂助教賈奈特（Marlon Garnett）說。

拓荒者二年級生夏普（Shaedon Sharpe）依然表現強勢，第四節狂飆17分，全場進帳26分，今年首輪第23順位的穆雷（Kris Murray）則有19分7籃板，拓荒者最終以97比93擊敗黃蜂。