NBA／擺脫前兩戰陰霾 黃蜂榜眼米勒兩項數據飆新高

身為選秀榜眼,黃蜂新秀米勒(Brandon Miller)在夏季聯賽前兩戰表現並不理想,投籃命中率低迷,三分外線也是失準,兩場比賽下來一共只拿26分。

不過在今天對拓荒者的比賽中,米勒總算是找回進攻感覺,前三節就拿下23分,全場15投8中包括6記三分球,攻下26分6籃板2助攻2阻攻,得分和三分球都是他夏季聯賽以來的最佳表現。

The Hornets first round picks showed up and showed out tonight 💪 Nick Smith Jr. (33 PTS) Brandon Miller (26 PTS) #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/C98Eqdyn3Y

除了米勒外,首輪27順位的菜鳥史密斯(Nick Smith Jr.)也出色發揮,他在第四節獨拿16分,轟進全隊最高33分。

「我喜歡米勒今天的爆發。他打出很棒的進攻,不過我們在一些細節方面還可以做得更好。」黃蜂助教賈奈特(Marlon Garnett)說。

拓荒者二年級生夏普(Shaedon Sharpe)依然表現強勢,第四節狂飆17分,全場進帳26分,今年首輪第23順位的穆雷(Kris Murray)則有19分7籃板,拓荒者最終以97比93擊敗黃蜂。

