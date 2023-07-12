NBA／回憶初見約柯奇 波特：那麼胖居然可以扛先發？

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇帶領金塊攀上巔峰。 美聯社
約柯奇帶領金塊攀上巔峰。 美聯社

選秀二輪出身的約柯奇（Nikola Jokic）在2022-23年賽季率領金塊勇奪隊史首座總冠軍，他更成為首位選秀在15順位之外，卻能囊括年度MVP和FMVP的球員，可以說是讓許多球探都跌破眼鏡。

當然，跌破眼鏡的不只是所有籃球專家，球迷乃至於球員們或許都無法想像，當年那個身材肉肉的塞爾維亞大個竟會成為當今最強中鋒，寫下屬於自己的傳奇。

近日，金塊前鋒波特（Michael Porter Jr.）在接受《Bleacher Report》採訪時就透露了一件他與約柯奇的趣事。波特表示，當他第一次見到約柯奇時，還認為普拉里（Mason Plumlee）肯定比他更強，不懂有點胖的約柯奇怎麼會擔任球隊先發？

「當我被金塊選中後第一次參加球隊訓練營，我當時以為普拉里比約柯奇還要強，無法理解為何是他能扛先發，他當時還有點胖。結果隊友馬上就跟我說，到時你就知道了，如果他願意的話，他可以每場砍50分。等到賽季一開打，我就明白他有多厲害了」波特說。

「他拿下了年度MVP，之後更持續進化。即便有人認為今年賽季是他最強的一年，他還是能不斷成長。」

替補約柯奇的老將喬丹（DeAndre Jordan）也認為，只要約柯奇想，他每晚都能攻下50分。「他的助攻失誤比真的不可思議。只要他願意，他每晚都能拿50分。但他每次都能做出最合理的選擇，他會依據比賽的情況，去做任何他該做的事情。他得分不是問題，但他想讓所有人都能成功，最終幫助球隊取得勝利。」

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