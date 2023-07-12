NBA／小寶兒無人認領成自由球員 傳太陽有興趣延攬

先前被魔術裁掉的小寶兒（Bol Bol），雖然認領他只需要220萬美元，但卻沒有一支球隊出手，如今傳出太陽有興趣延攬他。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，太陽目前在爭取小寶兒方面是居於領先，有望在不久將來和他達成簽約協議。

身高7呎2吋的小寶兒，其父親寶兒（Manute Bol）也曾在聯盟效力10年之久。上季他出賽70場，場均得到9.1分5.8籃板1.2阻攻1助攻，投籃命中率54.6%，三分命中率僅26.5%。因瘦長身材體型，小寶兒也屢屢被球迷戲稱為「窮人版的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）」。

擁有四大戰將的太陽，在團隊薪資爆炸的情況下，只能籌組底薪軍團，來補足其他位置的深度，今年休賽季陸續簽下李（Damion Lee）、奧柯吉（Josh Okogie）；尤班克斯（Drew Eubanks）、梅圖（Chimezie Metu）、渡邊雄太、貝茲‧裘普（Keita Bates-Diop）等人，還搶下了老將葛登（Eric Gordon）。

太陽目前球員名單已經達到15人之多，若要引進小寶兒，勢必也要做出一些調整。