NBA／關機備戰新賽季 溫班亞瑪夏聯首戰收視創史上第2高
夏季聯賽僅打了兩場就決定關機休兵的馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），依然掀起球迷追逐的熱潮。根據《ESPN》統計，他的首場比賽平均有139萬人觀看，僅次於威廉森（Zion Williamson）在2019年創下的紀錄。
當年同樣有著驚人聲勢的威廉森，在夏季聯賽首戰的平均觀看人數高達161萬；溫班亞瑪雖然沒有突破這項紀錄，但他的首次亮相收視最高一度達到163萬，平均觀看人數還是比去年夏季聯賽收視最好魔術國王之戰多出了近百萬。
由於歷經這一年的忙碌賽程，馬刺球團希望給予溫班亞瑪一些歇息的空間，因此在打完兩場夏季聯賽後，決定讓他關機。溫班亞瑪也表示，接下來的時間他將會專注訓練，遠離鎂光燈的聚焦，好好備戰生涯第一個正式賽季。
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