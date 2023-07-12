NBA／聯盟確定新賽季執行2項新規 假摔技術犯規、增加挑戰權

NBA官方今天召開董事會投票，確定新賽季實施2項新規則，球員假摔被抓到會被判1次技術犯規。教練挑戰的部分，第一次挑戰成功，該場比賽會增加1次挑戰權，一場比賽最多有2次挑戰機會。

NBA官方解釋，假摔被抓後會判技術犯規，另一隊能指派任一有比賽的球員罰球。不過假摔技術犯規與一般技術犯規需分開來看，球員不會因為累積假摔技術犯規，被罰出場。球權則是看響哨當下，哪方掌握球權或即將有球權而定。

另外，假摔吹判不一定會立即響哨，可能等到下次比賽暫停才執行判罰，這是為了避免另一隊因假摔而失利，例如A隊球員防守方假摔，B隊進攻方仍順利得分，裁判就不會馬上吹技術犯規，中斷B隊得分機會。

值得注意的是，假摔和犯規可以同時被吹判。教練不能挑戰對方球員是否假摔，不過裁判可以看重播確認是否假摔。此外，聯盟還會對假摔球員祭出罰款，最低2000美元。

教練挑戰部分，首次挑戰成功後可得到第2次挑戰權，教練要先喊暫停才可以挑戰，如果首次挑戰成功，該暫停將保留；不過第2次挑戰無論結果為何，都會扣掉1次暫停。