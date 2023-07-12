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NBA／安比德溫情喊話攻勢失效？ 曝哈登仍重申希望被交易

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德(右)和哈登下季能否持續搭檔。 法國新聞社
安比德(右)和哈登下季能否持續搭檔。 法國新聞社

儘管搭檔安比德（Joel Embiid）和甫加盟76人的前隊友貝佛利（Patrick Beverley）聲聲呼喚，盼動之以情，但哈登（James Harden）顯然去意甚堅。

根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）在節目上透露，哈登已經向費城球團重申，自己在執行3560萬美元的球員選項後，依然希望在今年休賽季被交易。

「哈登和76人高層再次談論過，他仍然重申自己希望被交易。這顯然已經不是強烈的要求，而是一個有禮貌的請求。在我看來，76人已經同意了，並且願意嘗試交易哈登，但他們不會急於這麼做。76人明白他們佔有主動權，因為哈登已經執行球員選項，就算這個賽季結束後成為自由球員，他還是得上場打球，無論是在費城還是其他地方。」薛爾本說。

薛爾本也提到另一種可能的發展。「如果76人願意多給他一點時間，讓哈登持續和安比德等人交流，或許最終事情可能會獲得解決。只是現階段，哈登依然重申希望交易的想法。」

另一位NBA記者麥克麥納敏（Dave McMenamin）則認為，哈登重返費城的機會還是比較高，至少目前看起來還沒有交易的可能性，且76人也不急於這樣做。

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