NBA／厄文和中國大陸品牌安踏達成5年協議 將擔任首席創意官

中國大陸球鞋品牌「安踏」今天宣布重磅消息，獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）確定簽下5年合約，不僅將擔任品牌代言人，還將擔任首席創意官，全新系列產品將在2024年第一季於全球發售。

厄文今年陷入歧視猶太風波，儘管厄文過去在NIKE的代言鞋款十分熱銷，但NIKE仍決定和他結束品牌代言關係。

如今厄文和安踏正式達成協議，安踏在官方聲明中提到，「厄文將作為首席創意官，親自參與專屬LOGO和個人產品線設計，與各領域意見領袖攜手共創。這一全新系列產品將於24年第一季全球發售。」

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，除了高額代言合約外，安踏也給予厄文簽下其他球員的權利，爭取與其他地方合作的機會，幫助安踏在美國市場上增加曝光度。

目前安踏旗下代言的NBA球星包含勇士隊湯普森（Klay Thompson）、黃蜂隊海瓦德（Gordon Hayward）、公牛隊卡魯索（Alex Caruso）、快艇隊曼恩（Terance Mann）、勇士隊魯尼（Kevon Looney）及活塞隊威斯曼（James Wiseman）。