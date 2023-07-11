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NBA／「從億元球星變底薪球員」 佐蒙德告誡小選手態度很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
佐蒙德。 美聯社
佐蒙德。 美聯社

現年29歲的公牛隊中鋒佐蒙德（Andre Drummond）過去是活塞隊寄予厚望的建隊核心，曾拿下4屆籃板王，但他近年卻成為籃球浪人，目前只有底薪合約可領。他近日也告誡年輕球員，態度才是生存NBA的關鍵。

佐蒙德以自身例子提醒年輕球員，「整場比賽落後8分時，你們在板凳上擺臭臉，而不是為隊友歡呼，超前比分了還不慶祝，我要告訴你們一些事情，我曾經也是那種人。」

「我當年因為上不了場而沮喪和生氣，態度非常糟糕。我從億元合約球員變成底薪球員，他們不在乎你能拿多少籃板、進幾顆三分球，他們只在乎你的態度、是不是好隊友、休息室領袖、每場比賽都能依靠的人」佐蒙德說。

這段言論在推特引發熱議，獲得不少網友支持。佐蒙德去年和公牛簽下2年660萬美元合約，出賽67場，平均上場12.7分鐘，拿到6.0分6.6籃板。他今年休賽季選擇執行合約球員選項，下季將繼續為公牛隊而戰。

Andre Drummond

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