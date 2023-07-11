NBA／「從億元球星變底薪球員」 佐蒙德告誡小選手態度很重要
現年29歲的公牛隊中鋒佐蒙德（Andre Drummond）過去是活塞隊寄予厚望的建隊核心，曾拿下4屆籃板王，但他近年卻成為籃球浪人，目前只有底薪合約可領。他近日也告誡年輕球員，態度才是生存NBA的關鍵。
佐蒙德以自身例子提醒年輕球員，「整場比賽落後8分時，你們在板凳上擺臭臉，而不是為隊友歡呼，超前比分了還不慶祝，我要告訴你們一些事情，我曾經也是那種人。」
「我當年因為上不了場而沮喪和生氣，態度非常糟糕。我從億元合約球員變成底薪球員，他們不在乎你能拿多少籃板、進幾顆三分球，他們只在乎你的態度、是不是好隊友、休息室領袖、每場比賽都能依靠的人」佐蒙德說。
這段言論在推特引發熱議，獲得不少網友支持。佐蒙德去年和公牛簽下2年660萬美元合約，出賽67場，平均上場12.7分鐘，拿到6.0分6.6籃板。他今年休賽季選擇執行合約球員選項，下季將繼續為公牛隊而戰。
Andre Drummond kept it real with young hoopers 💯— Bleacher Report (@BleacherReport) July 10, 2023
(via @AndreDrummond) pic.twitter.com/jZ4IW4or6O
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言