NBA／「從億元球星變底薪球員」 佐蒙德告誡小選手態度很重要

現年29歲的公牛隊中鋒佐蒙德(Andre Drummond)過去是活塞隊寄予厚望的建隊核心,曾拿下4屆籃板王,但他近年卻成為籃球浪人,目前只有底薪合約可領。他近日也告誡年輕球員,態度才是生存NBA的關鍵。

佐蒙德以自身例子提醒年輕球員,「整場比賽落後8分時,你們在板凳上擺臭臉,而不是為隊友歡呼,超前比分了還不慶祝,我要告訴你們一些事情,我曾經也是那種人。」

「我當年因為上不了場而沮喪和生氣,態度非常糟糕。我從億元合約球員變成底薪球員,他們不在乎你能拿多少籃板、進幾顆三分球,他們只在乎你的態度、是不是好隊友、休息室領袖、每場比賽都能依靠的人」佐蒙德說。

這段言論在推特引發熱議,獲得不少網友支持。佐蒙德去年和公牛簽下2年660萬美元合約,出賽67場,平均上場12.7分鐘,拿到6.0分6.6籃板。他今年休賽季選擇執行合約球員選項,下季將繼續為公牛隊而戰。

