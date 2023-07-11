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NBA／勇士總管感謝波爾4年貢獻 解釋交易保羅原因

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士今夏正式送走了波爾。 路透
勇士今夏正式送走了波爾。 路透

勇士休賽季送走年輕後衛波爾（Jordan Poole），換回38歲老將保羅（Chris Paul），令不少球迷感到驚訝。勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）今天受訪時感謝波爾這4年對勇士做出的貢獻，也解釋這筆交易的必要性。

小鄧利維曾對外宣稱不會交易波爾，但最終還是選擇交易。他近日受訪時感謝波爾這4年的貢獻，「如果沒有他，我們就不會有另一座冠軍。他在這4年為我們付出一切，所以真的很感激。他永遠是勇士人，永遠歡迎他回來。」

小鄧利維認為這筆交易能舒緩團隊薪資壓力，同時保羅可以帶給球隊幫助，「我覺得我們得到一個非常好的球員，他將提供經驗，可以控球、決策及打擋拆，保羅做過很多這樣的事，我覺得他能加強球隊。」

目前勇士陣中有13名球員，小鄧利維相當滿意現有陣容，他也透露接下來的補強目標，「我認為我們會增加有高度的球員，但必須注意我們的球風。引進的高個子球員需要有技巧，並知道怎麼打球，我們過去幾年學到這一點。」

Jordan Poole Chris Paul

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