NBA／布朗續約談判新進展 有望簽5年頂薪史上最大合約

據《The Athletic》塞爾蒂克隨隊記者魏斯（Jared Weiss）報導指出，綠衫軍和球星布朗（Jaylen Brown）的續約談判有進展，可能在一周內達成協議。

布朗上季場均26.6分6.9籃板3.5助攻1.1抄截，據先前報導指出，布朗今年有資格和球隊以5年2.95億美元續約。

《波士頓環球報》記者默斯巴契（Adam Himmelsbach）也證實這項消息，不過雙方仍在討論各項激勵條款，例如得到年度MVP，也有可能是在討論球員選項或15%交易保證金。

默斯巴契指出，布朗這幾年都認為自己和泰托姆（Jayson Tatum）在球隊的地位平等，並非是輔助者。因此布朗的團隊認為，新合約應該和泰托姆的合約一樣，擁有球員選項。