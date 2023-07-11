NBA／布朗續約談判新進展 有望簽5年頂薪史上最大合約
據《The Athletic》塞爾蒂克隨隊記者魏斯（Jared Weiss）報導指出，綠衫軍和球星布朗（Jaylen Brown）的續約談判有進展，可能在一周內達成協議。
布朗上季場均26.6分6.9籃板3.5助攻1.1抄截，據先前報導指出，布朗今年有資格和球隊以5年2.95億美元續約。
《波士頓環球報》記者默斯巴契（Adam Himmelsbach）也證實這項消息，不過雙方仍在討論各項激勵條款，例如得到年度MVP，也有可能是在討論球員選項或15%交易保證金。
默斯巴契指出，布朗這幾年都認為自己和泰托姆（Jayson Tatum）在球隊的地位平等，並非是輔助者。因此布朗的團隊認為，新合約應該和泰托姆的合約一樣，擁有球員選項。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言