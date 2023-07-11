NBA／否認詹姆斯退休傳聞 湖人總管：他為新賽季做好準備

湖人隊上季在西區冠軍賽被金塊隊橫掃後，曾傳出38歲巨星詹姆斯（Lebron James）要退休的消息，對此，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）受訪時否認這項傳聞。

佩林卡休賽季積極操盤，不僅用便宜價碼留下里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura）及羅素（D'Angelo Russell），還從自由球員市場挖來上季在熱火打出身價的後衛文森（Gabe Vincent），補強鋒線球員普林斯（Taurean Prince）和瑞迪許（Cam Reddish），簽下年輕長人海斯（Jaxson Hayes），可說是收穫滿滿。

針對詹姆斯下季是否出戰的問題，佩林卡說，「我們總是讓詹姆斯說自己的事，但我們看到他前幾天在IG歡迎前隊友，他也正在幕後扮演偉大領袖，為新賽季做好準備。」

儘管詹姆斯還沒正式宣布出戰2023-2024年賽季，但從佩林卡的言論來看，詹姆斯已準備好幫湖人爭取隊史第18冠。