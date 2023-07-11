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NBA／活塞展現誠意！史都華4年6400萬美元提前續約

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞禁區球員史都華。 路透
活塞禁區球員史都華。 路透

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，活塞和禁區球員史都華（Isaiah Stewart）達成提前續約協議，雙方將簽下4年6400萬美元的合約。

史都華是自溜馬隊哈利柏頓（Tyrese Haliburton）、黃蜂隊小鮑爾（LaMelo Ball）及灰狼隊愛德華（Anthony Edwards），2020年選秀梯第4位提前續約的球員，也是第1位非頂薪提前續約的球員。

史都華在2020年選秀大會以首輪第16順位被活塞選中，他身高僅203公分，卻能靠著強硬的球風在禁區生存，職業生涯第2季就成為活塞固定先發。他生涯3季平均9.0分7.8籃板，三分球命中率32.8%。

儘管活塞近年透過交易和選秀，補進巴格利（Marvin Bagley III）、威斯曼（James Wiseman）、杜倫（Jalen Duren）等高天賦長人，但仍提前續約史都華，展現球隊對他的重視。

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