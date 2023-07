NBA／夏季聯賽不打了 溫班亞瑪將閉關備戰新賽季

在夏季聯賽的第二場比賽單場猛轟27分外帶12籃板後,馬刺超級新人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在今天傳出將缺席接下來夏季聯賽的所有賽程,並將與球隊討論如何規劃接下來2至3個月的行程,以在新賽季開打前作好最佳準備。

身為近年最受關注的超級新人,溫班亞瑪在上周生涯首場夏季聯賽賽事中,於出戰黃蜂的之戰單場13投僅2中,儘管在防守端依舊有亮眼演出,不過低迷的進攻手感仍讓外界大失所望,而在該場比賽後溫班亞瑪也坦言自己確實有點迷失。

不過在接下來的第二戰出戰拓荒者,溫班亞瑪隨即展現自身價值,全場14投9中,其中包括命中兩顆三分球,拿下27分外帶12籃板,在防守端也維持高水準的3阻攻、1抄截,粉碎了外界的質疑聲浪。

Victor Wembanyama displays his tantalizing skillset in his 2nd #NBA2KSummerLeague outing!



